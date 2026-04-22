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महंगे शौक के चक्कर में देह व्यापार के दलदल में फंसी, अब छापेमारी में होटल से हुई गिरफ्तार

बेगूसराय में होटल से गिरफ्तार महिला ने बताया कि महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में वह देह व्यापार के दलदल में फंस गई. पढ़ें..

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बेगूसराय होटल से महिला गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 1:15 PM IST

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​बेगूसराय: बिहार की बेगूसराय पुलिस ने जिला मुख्यालय के सुभाष चौक स्थित होटल गणपति में छापेमारी कर एक बड़े देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने पश्चिम बंगाल की रहने वाली 25 वर्षीय महिला, एक ग्राहक और होटल स्टाफ को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में महिला ने अपनी जो आपबीती सुनाई, वह आधुनिक जीवन की चकाचौंध और सोशल मीडिया के खतरों की एक डरावनी तस्वीर पेश करती है.

होटल पर पुलिस का छापा: ​प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि एक होटल में बिना किसी रजिस्टर मेंटेनेंस के बाहर से कॉल गर्ल्स बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना मिलते ही सदर एसडीओ अनिल कुमार और डीएसपी आनंद कुमार पांडेय के नेतृत्व में महिला मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल ने होटल के 20 कमरों की तलाशी ली. छापेमारी के दौरान महिला को पटना के रहने वाले विक्की कुमार नामक ग्राहक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया.

"होटल से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है. पुलिस ने मानव तस्करी और देह व्यापार की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर महिला, ग्राहक विक्की कुमार और होटल स्टाफ सोना कुमार को जेल भेज दिया है. आगे कानून सम्मत कार्रवाई होगी."- आनंद कुमार पांडेय, ​सदर डीएसपी

​दो शादियां और महंगे शौक की चाहत: ​गिरफ्तार महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी पहली शादी 7 साल पहले पश्चिम बंगाल के बारहसात में हुई थी. वहां उसका एक बेटा भी हुआ लेकिन अपने शौक पूरे न होने के कारण उसने पहले पति को छोड़ दिया.

​करीब दो साल पहले एक शादी समारोह में उसकी मुलाकात पटना के राहुल से हुई. प्यार के चक्कर में वह अपने बेटे को लेकर राहुल के साथ भागकर पटना आ गई और मंदिर में शादी कर ली. राहुल की 14 हजार रुपये की मासिक आय उसके महंगे कपड़ों और ब्रांडेड मोबाइल के शौक को पूरा करने के लिए नाकाफी थी.

​सोशल मीडिया और 'ट्रैप' का शिकार: ​नौकरी की तलाश के दौरान आंचल सोशल मीडिया पर एक अज्ञात महिला के संपर्क में आई. उस महिला ने पहले आंचल को महंगे गिफ्ट्स और मोबाइल दिलाकर विश्वास में लिया और फिर धीरे-धीरे उसे देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया. आंचल ने स्वीकार किया कि वह पिछले एक साल से 'कॉल गर्ल' के रूप में काम कर रही थी.

लड़कियां भी सप्लाई करती थी: ​पुलिस जांच में आंचल के मोबाइल से कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं. उसके व्हाट्सएप पर दर्जनों लड़कियों की फोटो मिली हैं, जिन्हें वह ग्राहकों को भेजती थी. उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह न केवल खुद इस धंधे में शामिल थी, बल्कि डिमांड के अनुसार लड़कियों की सप्लाई भी करती थी.

'पुलिस के चक्कर में फंस गई हूं': ​शनिवार को जब वह पति से झगड़ा कर बेगूसराय पहुंची तो उसे अंदाजा नहीं था कि वह सलाखों के पीछे होगी. गिरफ्तारी के बाद उसने अपने दूसरे पति राहुल को फोन कर बताया कि वह पुलिस के चक्कर में फंस गई है. जब राहुल बेगूसराय पहुंचा, तब उसे अपनी पत्नी की असलियत का पता चला.

क्या कहते हैं जानकार?: ​कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है, उन धाराओं के तहत दोषियों को 7 से 10 साल तक की कठोर सजा हो सकती है. फिलहाल पुलिस होटल मालिक और इस रैकेट के पीछे की मास्टरमाइंड महिला की तलाश में जुटी है.

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