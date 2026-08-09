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कमर में कट्टा लटकाकर स्कूल पहुंचा 9वीं का छात्र, छात्रों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

बेगूसराय : बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और सरकारी स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के दावे किए जा रहे हैं. इसी बीच बेगूसराय से सामने आई एक घटना ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के तारा बरियारपुर स्थित पीएमश्री किसान प्लस टू विद्यालय में 9वीं कक्षा के एक छात्र के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है. हथियार मिलने के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सहपाठी की नजर पड़ी तो खुला राज : बताया जा रहा है कि दोपहर की कक्षा के दौरान एक छात्र की नजर अपने सहपाठी की कमर में छिपी संदिग्ध वस्तु पर पड़ी. शक होने पर जब इसकी जांच की गई तो उसके पास देसी कट्टा मिला. मामले की जानकारी मिलते ही स्कूल के शिक्षकों ने हथियार अपने कब्जे में लिया और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने दो छात्रों को हिरासत में लिया : सूचना मिलते ही खोदावंदपुर थाने के एसआई चंद्रचूर ठाकुर पुलिस बल के साथ विद्यालय पहुंचे. पुलिस ने मामले में दो छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक अरुण कुमार की ओर से पुलिस को लिखित आवेदन भी दिया गया है.

"विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अरुण कुमार की ओर से लिखित आवेदन दिया गया है. इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है."- चंदन कुमार, थानाध्यक्ष, खोदावंदपुर

छात्र ने बताया कैसे मिला था कट्टा : प्रारंभिक पूछताछ में हिरासत में लिए गए छात्रों ने पुलिस को बताया कि चकवा गांव निवासी नंदन महतो के पुत्र सुमन कुमार ने उन्हें यह कट्टा रखने के लिए दिया था. पुलिस अब कथित तौर पर हथियार उपलब्ध कराने वाले सुमन कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.