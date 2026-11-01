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सड़क हुई खराब तो ग्रामीणों ने किया अनोखा विरोध, गड्ढों का रखा MP, MLA और पथ निर्माण मंत्री का नाम

माननीयों के नाम पर सड़कों के गड्ढों का नामकरण ( ETV Bharat )

माननीयों के नाम पर सड़कों के गड्ढों का नामकरण

गांव वालों की शिकायतों को जब सांसदों और विधायकों ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने अपने अनोखे प्रदर्शन से सबका ध्यान इस बड़ी समस्या की ओर खींचा है. किसी गड्ढे को माननीयों की फोटो लगाकर 'विधायक कुंड' तो किसी को 'सांसद कुंड' का नाम देकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर तंज कसा. माननीयों के नाम पर सड़कों के गड्ढों का नामकरण (ETV Bharat) 'सांसद कुंड' तो कहीं 'पथ निर्माण मंत्री कुंड' दरअसल, शनिवार को सड़क की जर्जर स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों को 'विधायक कुंदन कुमार कुंड', 'सांसद गिरिराज सिंह कुंड' और 'मंत्री शैलेंद्र कुमार कुंड' का नाम दिया गया. ग्रामीणों का यह व्यंग्यात्मक प्रदर्शन इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 6 साल से सड़क की नहीं ली गई सुध सामाजिक कार्यकर्ता ऋषभ कुमार ने बताया कि पूर्व विधायक अमिता भूषण के कार्यकाल में इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्ष 2020 के बाद से पिछले छह वर्षों में सड़क की मरम्मत को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं. हल्की बारिश होते ही इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों और खासकर दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है. दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है. माननीयों के नाम पर सड़कों के गड्ढों का नामकरण (ETV Bharat)