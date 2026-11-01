सड़क हुई खराब तो ग्रामीणों ने किया अनोखा विरोध, गड्ढों का रखा MP, MLA और पथ निर्माण मंत्री का नाम
बेगूसराय में ग्रामीणों की शिकायत को जिम्मेदारों ने अनसुनी की तो उन्होंने विरोध का ऐसा रास्ता चुना की अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी हैं. रिपोर्ट-नीलेश
Published : November 1, 2026 at 2:37 PM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में ग्रामीणों ने सड़कों में गड्ढों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है. विकास के दावों के बीच बेगूसराय में एक सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में अपना रोष दर्ज कराया. पर्रा पंचायत की पर्रा-सरौंजा मुख्य सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों का ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के नाम पर नामकरण कर दिया.
माननीयों के नाम पर सड़कों के गड्ढों का नामकरण
गांव वालों की शिकायतों को जब सांसदों और विधायकों ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने अपने अनोखे प्रदर्शन से सबका ध्यान इस बड़ी समस्या की ओर खींचा है. किसी गड्ढे को माननीयों की फोटो लगाकर 'विधायक कुंड' तो किसी को 'सांसद कुंड' का नाम देकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर तंज कसा.
'सांसद कुंड' तो कहीं 'पथ निर्माण मंत्री कुंड'
दरअसल, शनिवार को सड़क की जर्जर स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों को 'विधायक कुंदन कुमार कुंड', 'सांसद गिरिराज सिंह कुंड' और 'मंत्री शैलेंद्र कुमार कुंड' का नाम दिया गया. ग्रामीणों का यह व्यंग्यात्मक प्रदर्शन इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
6 साल से सड़क की नहीं ली गई सुध
सामाजिक कार्यकर्ता ऋषभ कुमार ने बताया कि पूर्व विधायक अमिता भूषण के कार्यकाल में इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्ष 2020 के बाद से पिछले छह वर्षों में सड़क की मरम्मत को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं. हल्की बारिश होते ही इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों और खासकर दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है. दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है.
"हमारे गांव की सड़क को बने छह साल हो गए लेकिन इन छह सालों में किसी भी विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि देखने भी नहीं आए. सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं. कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई. हम लोग क्या कर सकते हैं. इसलिए विरोध का ये रास्ता चुना. विधायक, सांसद और मंत्रियों के नाम का इस्तेमाल गड्ढों की जगह कर रहे हैं. उम्मीद है कि जिम्मेदारों तक हमारी बात पहुंचेगी."- ऋषभ कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता
मॉडल पंचायत के दावे पर ग्रामीणों का सवाल
ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ पर्रा पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ पंचायत की मुख्य सड़क की बदहाली विकास के दावों की हकीकत बयां कर रही है. ग्रामीण पप्पू सहनी ने जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने के लिए गांव पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता की बुनियादी समस्याओं को भुला दिया जाता है.
प्रदर्शन देख जिम्मेदारों की आंखें खुलेंगी..?
फिलहाल, ग्रामीणों ने इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का ध्यान सड़क की बदहाली की ओर आकृष्ट कराया है. अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों के इस व्यंग्यात्मक विरोध के बाद जिम्मेदार लोगों की नींद खुलती है या फिर पर्रा-सरौंजा सड़क की तस्वीर यूं ही बदहाल बनी रहती है.
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