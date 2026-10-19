ETV Bharat / state

रहस्यमयी कहानी! मां दुर्गा की प्रतिमा के पीछे छिपी थी बच्ची, आज भी दलित परिवार के घर होती है यह रस्म

बलान नदी के तट पर मां लखनपुर वाली मैया का प्राचीन मंदिर ( ETV Bharat )

बेगूसराय : कहते हैं, मां दुर्गा जहां अपना स्थान चुन लेती हैं, वहां उनका दरबार सदियों तक आस्था का केंद्र बना रहता है. बिहार के बेगूसराय में भी एक ऐसा ही दरबार है, जहां की मान्यताएं, परंपराएं और लोककथाएं लोगों को हैरान कर देती हैं. स्थानीय लोककथा के मुताबिक, बकरे की बलि से पहले होने वाली एक धार्मिक रस्म के दौरान दलित समाज की एक बच्ची मंदिर के भीतर छिप गई थी. इसके बाद जो कुछ हुआ, उसे ग्रामीण मां की महिमा से जोड़कर देखते हैं.

बलान नदी के तट पर मां का प्राचीन दरबार