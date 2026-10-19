रहस्यमयी कहानी! मां दुर्गा की प्रतिमा के पीछे छिपी थी बच्ची, आज भी दलित परिवार के घर होती है यह रस्म
बेगूसराय के लखनपुर वाली मैया के दरबार की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं. आज भी यहां की खास परंपरा का निर्वहन होता है. रिपोर्ट-नीलेश
Published : October 19, 2026 at 2:36 PM IST
बेगूसराय : कहते हैं, मां दुर्गा जहां अपना स्थान चुन लेती हैं, वहां उनका दरबार सदियों तक आस्था का केंद्र बना रहता है. बिहार के बेगूसराय में भी एक ऐसा ही दरबार है, जहां की मान्यताएं, परंपराएं और लोककथाएं लोगों को हैरान कर देती हैं. स्थानीय लोककथा के मुताबिक, बकरे की बलि से पहले होने वाली एक धार्मिक रस्म के दौरान दलित समाज की एक बच्ची मंदिर के भीतर छिप गई थी. इसके बाद जो कुछ हुआ, उसे ग्रामीण मां की महिमा से जोड़कर देखते हैं.
बलान नदी के तट पर मां का प्राचीन दरबार
बिहार के बेगूसराय मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर भगवानपुर प्रखंड का लखनपुर गांव स्थित है. इसी गांव में बलान नदी के किनारे विराजमान हैं 'लखनपुर वाली मैया'. स्थानीय बुजुर्गों और जानकारों के मुताबिक, इस मंदिर का गौरवशाली इतिहास करीब 450 साल पुराना है. इस मंदिर से जुड़ी जनश्रुतियों और आस्था के तार सीधे बंगाल के शांतिपुर से जुड़े हुए हैं.
मंदिर की मान्यता, पश्चिम बंगाल के नदिया (शांतिपुर) से जुड़ा है. 350 साल पहले गोविंद प्रसाद सिंह और मंडराज सिंह के पूर्वज बंगाल में रहते थे. जब वापस बिहार लौटने का मन बनाया तो उन्होंने मां की महिमा से प्रभावित होकर उन्हें अपने साथ लाने का फैसला किया.
माना जाता है कि जब वे लोग मां से बिहार चलने की प्रार्थना की तो मां ने कहा कि वे जाएंगी, लेकिन एक शर्त है. हर तीन कोस पर बकरे की बलि दी जाएगी. भक्त ने ऐसा ही किया. बंगाल से बिहार आने के दौरान हर तीन कोस पर बकरे की बलि दी गयी.
हालांकि बेगूसराय आते-आते बलान नदी के तट पर बलि देने के लिए बकरा खत्म हो गया. तो मां वही विराजमान हो गयी. तब इसी जगह पर मंदिर बनाया गया. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, यही वजह है कि शारदीय नवरात्र के दौरान यहां भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है.
जब अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ मां का शिलापट्ट
लखनपुर वाली मैया के दरबार से जुड़ा एक और चमत्कारी प्रसंग ग्रामीणों के बीच बेहद लोकप्रिय है. स्थानीय मान्यता के अनुसार कुछ समय पहले वर्तमान मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक भव्य नए मंदिर का निर्माण कराया गया था. योजना थी कि मां के शिलापट्ट को वहां स्थापित किया जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी शिलापट्ट अपनी जगह से नहीं हिला. ग्रामीणों ने इसे मां की ही इच्छा माना और फिर उसी पुराने स्थान पर मंदिर का नए सिरे से जीर्णोद्धार कराया गया.
प्रतिमा के पीछे छिपी बच्ची और रहस्यमयी अंत
इस मंदिर की सबसे चर्चित और रहस्यमयी लोककथा दलित समाज की एक नन्हीं बच्ची से जुड़ी है. सदियों पहले, मंदिर में बकरे की बलि से पहले पंडितों द्वारा 'फुलहास' नाम की एक विशेष धार्मिक रस्म निभाई जा रही थी. उसी दौरान एक छोटी बच्ची कौतूहलवश पूजा देखने मंदिर के भीतर चली गई और गर्भगृह में मां दुर्गा की प्रतिमा के ठीक पीछे छिप गई.
कुछ देर बाद मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया. जब दोबारा अनुष्ठान के लिए कपाट खोले गए, तो बच्ची वहां से गायब थी और प्रतिमा के पास सिर्फ उसकी ओढ़नी का एक टुकड़ा बचा था. स्थानीय लोगों में यह दृढ़ विश्वास फैल गया कि मां दुर्गा ने उस मासूम बच्ची को अपने भीतर समाहित कर लिया है.
दलित परिवार के घर खोंछा भराई की सदियों पुरानी रस्म
इस रहस्यमयी घटना ने मंदिर की परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया. तब से लेकर आज तक, मां दुर्गा के विसर्जन से पहले एक बेहद अनूठी रस्म निभाई जाती है. परंपरा के अनुसार, विसर्जन जुलूस निकलने से पहले तमाम श्रद्धालु और पुजारी उसी दलित परिवार के घर पहुंचते हैं, जिससे उस बच्ची का संबंध था. वहां पूरे विधि-विधान से मां की 'खोंइछा भराई' की रस्म पूरी की जाती है. इसके बाद ही मां की प्रतिमा को विसर्जन के लिए आगे बढ़ाया जाता है. यह रस्म सामाजिक समरसता और अटूट आस्था का जीवंत प्रतीक है.
बलि प्रथा का अंत लेकिन आस्था आज भी अडिग
समय के साथ इस ऐतिहासिक मंदिर की परंपराओं में कई सकारात्मक बदलाव भी आए हैं. लखनपुर दरबार में पहले बड़े पैमाने पर बकरे की बलि देने की प्रथा थी. हालांकि, हाल के वर्षों में ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन की आपसी सहमति और बैठकों के बाद इस बलि प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया.
वीरपुर से जुड़ाव और देवघर की तर्ज पर बाबा का श्रृंगार
लखनपुर वाली मैया की महिमा सिर्फ इसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है. पंचायत समिति सदस्य डिंपल कुमार के अनुसार, बेगूसराय के ही वीरपुर प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर का संबंध भी लखनपुर वाली मैया की परंपरा से माना जाता है. इसके अलावा, मंदिर ट्रस्ट द्वारा परिसर में एक भव्य शिव मंदिर की भी स्थापना की गई है. यहां देवघर के ज्योतिर्लिंग की तर्ज पर प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ का विशेष और आकर्षक श्रृंगार किया जाता है, जो भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है.
''लखनपुर वाली माता मंदिर का इतिहास करीब साढ़े चार सौ साल पुराना बताया जाता है. बेगूसराय जिले के वीरपुर प्रखंड में स्थित दुर्गा मंदिर का संबंध भी लखनपुर वाली मैया की परंपरा से जोड़ा जाता है. स्थानीय श्रद्धालु दोनों मंदिरों में आस्था रखते हैं. पीढ़ियों से चली आ रही यह धार्मिक परंपरा क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है.''- डिंपल कुमार, पंचायत समिति सदस्य
नम आंखों से मां की विदाई करती है भावुक
विजयादशमी यानी विसर्जन के दिन करीब 15 हजार की आबादी वाले इस गांव और आस-पास के इलाकों में माहौल पूरी तरह भक्तिमय और भावुक हो जाता है. दूर-दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ते हैं. दलित परिवार के घर खोंछा भराई की रस्म पूरी होने के बाद जब मां की विदाई यात्रा बलान नदी की ओर बढ़ती है, तो भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं. हर कोई नम आंखों से मां से अगले वर्ष जल्दी आने और परिवार की खुशहाली की मन्नतें मांगता है.
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