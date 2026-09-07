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बिहार बाढ़: छतों पर खाना, नाव पर दूध और बांध पर कड़ा पहरा, बेगूसराय, भोजपुर और खगड़िया में क्या हैं हालात?

बिहार में बाढ़ से भयंकर बने हालात ( ETV Bharat )