ETV Bharat / state

बिहार बाढ़: छतों पर खाना, नाव पर दूध और बांध पर कड़ा पहरा, बेगूसराय, भोजपुर और खगड़िया में क्या हैं हालात?

बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. ब्यूरो रिपोर्ट

bihar flood
बिहार में बाढ़ से भयंकर बने हालात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 3:18 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

भोजपुर/बेगूसराय/खगड़िया : बिहार के भोजपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिले में गंगा और सोन नदी के बढ़ते जलस्तर ने भयंकर तबाही मचाई है. लाखों की आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है. कहीं घरों में पानी घुसने से लोग छतों में खाना बनाने को मजबूर हैं, तो कहीं मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुका है.

भोजपुर के बिंदगांवा गांव में बाढ़ का कहर

भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के बिंदगांवा गांव में बाढ़ का कहर जारी है. करीब पांच हजार की आबादी वाले इस गांव के चारों ओर पानी फैल जाने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. गांव तक पहुंचने और बाहर निकलने के लिए ग्रामीणों के सामने नाव ही मुख्य सहारा बनी हुई है. दैनिक जरूरतों के सामान से लेकर दूध तक की ढुलाई नाव के जरिए की जा रही है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

महज तीन नावों के कारण इंतजार हुआ लंबा

ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन की ओर से फिलहाल तीन नावें उपलब्ध कराई गई हैं. इन्हीं नावों के सहारे प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण आवागमन कर रहे हैं. नावों की संख्या कम होने के कारण लोगों को कई बार अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.

पशुओं को चारे का संकट

बाढ़ का पानी निचले इलाकों में लगी मक्के की फसल और हरी सब्जियों में फैल गया है. पानी में डूबने से फसल पूरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. गांव के चारों ओर पानी फैलने के कारण पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे का संकट भी खड़ा हो गया है.

एएनएम कर रहीं दवा वितरण

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गांव के विद्यालयों को बंद करा दिया गया है. वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक एएनएम को गांव में दवा वितरण के लिए लगाया गया है, इससे ग्रामीणों को कुछ राहत मिल रही है. हालांकि लगातार जलजमाव के कारण स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं को लेकर ग्रामीणों की परेशानी बनी हुई है.

डेयरी तक नाव से पहुंच रहा दूध

बाढ़ के बीच भी बिंदगांवा की स्थानीय डेयरी से जुड़े लोग गांव के किसानों का दूध नाव के सहारे डेयरी तक पहुंचा रहे हैं. पानी से घिरे होने के बावजूद दूध संग्रह और उसकी आपूर्ति का काम जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है. स्थानीय निवासी चंदन सिंह और शिक्षक रजनीकांत ने बताया कि बाढ़ के कारण पूरे गांव के लोग परेशानी में गुजर-बसर कर रहे हैं. भोजन, आवागमन, पशुओं के चारे और अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने सामुदायिक रसोई शुरू करने के साथ पर्याप्त नाव और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग प्रशासन से की है.

bihar flood
अलर्ट मोड में प्रशासन (ETV Bharat)

"बाढ़ हर साल परेशानी लेकर आती है. गांव पानी से घिर चुका है. घरों में पानी घुस गया है. लोग छत के ऊपर खाना बनाने को मजबूर हैं. ऐसी स्थिति में भी सरकार की ओर से सामनुदायिक किचन का कोई इंतजाम नहीं है. प्रशासन ने तत्परता दिखाई है, नाविक और नाव का इंतजाम किया गया है. स्कूलों को बंद कर दिया गया है. सेमरा विद्यालय मैं पढ़ाता हूं. सरकार को विद्यालय पहुंचने वाले बाढ़ प्रभावित शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने को लेकर छूट देनी चाहिए."- रजनीकांत, शिक्षक

हमलोग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक नाव चला रहे हैं. हमें 3 सितंबर से नाव मिला है. पटना के सोनमड़वा से नाव लाए हैं. एक नाव पर 100 लोगों को बैठाते हैं. बड़ी नाव है.- नाविक

"3 नाव मिला है. सुबह से शाम तक हमलोग आवागमन करते हैं. सरकार से क्या मांग करे सब तो देख रही है."- चंदन सिंह, स्थानीय निवासी

bihar flood
नाव पर जिंदगी (ETV Bharat)

मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित

बाढ़ के कारण गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी उत्पन्न हो गई है. इससे ग्रामीणों को एक-दूसरे से संपर्क करने तथा जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में परेशानी हो रही है.आपात स्थिति में संपर्क करना भी ग्रामीणों के लिए चुनौती बना हुआ है. जलप्रवाह में वृद्धि से नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का संकट और गहराने की आशंका है. प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

बेगूसराय में बढ़ा गंगा का जलस्तर

बेगूसराय में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ की स्थिति लगातार प्रशासन की प्राथमिकता बनी हुई है. जिले के अलग-अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी लगातार पहुंचकर जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं.
इसी क्रम में जिला पदाधिकारी रिची पांडेय ने बछवाड़ा प्रखंड के बिशनपुर पंचायत पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली.

"पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है. 37 ग्राम पंचायत और 2 नगर निगम पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं. 3 लाख 80 हजार की आबाद प्रभावित हुई है. 223 नाव का परिचानल किया गया है. सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है."- रिची पांडेय, जिला पदाधिकारी, बेगूसराय

bihar flood
रामकृपाल ने किया कम्युनिटी किचन का निरीक्षण (ETV Bharat)

रामकृपाल यादव ने की बैठक

वहीं, जिले के वरीय पदाधिकारी भी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. बाढ़ की वर्तमान स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों तथा प्रशासन की तैयारियों को लेकर समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में प्रभारी मंत्री रामकृपाल यादव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई.

बरौनी प्रखंड में उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों के साथ लोगों को मिल रही आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली. इधर, प्रभारी मंत्री रामकृपाल यादव ने बेगूसराय नगर निगम के वार्ड संख्या 3, 4 और 18 के साथ-साथ मटिहानी अंचल के खोरमपुर पंचायत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और राहत व्यवस्था का जायजा लिया.

रामकृपाल ने किया कम्युनिटी किचन का निरीक्षण

इस दौरान कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों तक समय पर भोजन, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का निर्देश दिया. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है. जिला प्रशासन की ओर से जिले, अनुमंडल और अंचल स्तर पर 24×7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय किए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संपर्क करने की अपील की गई है. इसके लिए DEOC बेगूसराय का नंबर 06243-450626 और जिला नियंत्रण कक्षा का 9279808780 नंबर जारी किया गया है.

bihar flood
अलर्ट मोड में प्रशासन (ETV Bharat)

गिरिराज सिंह ने भी बैठक

वहीं, केंद्रीय वस्त्र मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बलिया में जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बाढ़ की स्थिति तथा राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की. बलिया के अनुमंडल पदाधिकारी अजय यादव भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं.

अलर्ट मोड में खगड़िया प्रशासन

गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खगड़िया जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. संभावित बाढ़ की स्थिति और निचले इलाकों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी विक्रम विरकर ने गोगरी प्रखंड की बन्नी पंचायत के वार्ड संख्या -18 का निरीक्षण किया.

bihar flood
बाढ़ के पानी से घिरे लोग (ETV Bharat)

नाव की मांग

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर यह समझने का प्रयास किया कि बढ़ते जलस्तर के कारण उन्हें किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने आवागमन के लिए अतिरिक्त नाव उपलब्ध कराने की मांग जिलाधिकारी के समक्ष रखी. लोगों ने बताया कि जलस्तर बढ़ने के साथ कई इलाकों में सड़क मार्ग से आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन रही है. ऐसे में नाव ही लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन बन सकती है.

"जहां भी जरूरत हो, वहां आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त नाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए,ताकि बाढ़ अथवा जलभराव की स्थिति में लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं हो और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव कार्य भी तेजी से किया जा सके."- विक्रम विरकर, जिलाधिकारी

G.N. बांध की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश

बन्नी पंचायत के निरीक्षण के साथ जिलाधिकारी ने G.N. बांध का भी जायजा लिया. गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटबंध की सुरक्षा को प्रशासन ने प्राथमिकता में रखा है. जिलाधिकारी ने संबंधित अभियंताओं और तटबंध रक्षकों को बांध की लगातार निगरानी करने के साथ नियमित गश्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बांध की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. तटबंध के संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी जाए और किसी भी तरह की क्षति कटाव या संभावित खतरे की सूचना मिलते ही तत्काल वरीय अधिकारियों को जानकारी दी जाए.

"नदी के जलस्तर में लगातार बदलाव हो रहा है. ऐसे में तटबंध की स्थिति पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है. अधिकारी और कर्मी दिन-रात पूरी सतर्कता के साथ काम करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके."- विक्रम विरकर, जिलाधिकारी

पंचायतों में होगी संध्या चौपाल

बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने पंचायत स्तर पर लोगों से सीधे संवाद की व्यवस्था भी शुरू करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को संबंधित पंचायतों में संध्या चौपाल आयोजित करने का निर्देश दिया.

संध्या चौपाल के माध्यम से अधिकारी स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी लेंगे. ग्रामीणों की ओर से सामने आने वाली समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा. जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई की जरूरत होगी.वहां संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

ये भी पढ़ें

Bihar Flood: बिहार में बाढ़ से 22 लाख लोग प्रभावित, पटना में गंगा ने तोड़ा 2016 का रिकॉर्ड

ये हुई न बात..! CM सम्राट चौधरी बाढ़ पीड़ितों के साथ खाना खाए, लोगों को 4 लाख का चेक दिया

TAGGED:

BEGUSARAI
KHAGARIA
BHOJPUR
RIVER GANGA WATER LEVEL
BIHAR FLOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.