दबोचा गया बेगूसराय होटल कांड का मुख्य आरोपी, पुलिस जीप से कूदने की कोशिश
बेगूसराय होटल दुष्कर्म और अश्लील वीडियो मामले में पुलिस ने 24 घंटे में मुख्य आरोपी समेत दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट- नीलेश
Published : September 30, 2026 at 8:42 AM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के एक होटल में युवती के साथ कथित दुष्कर्म, मारपीट और घटना से जुड़ा अश्लील वीडियो वायरल किए जाने के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. प्राथमिकी दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है.
समस्तीपुर में छिपा था मुख्य आरोपी
पुलिस के मुताबिक मामले का मुख्य आरोपी रोहित कुमार ( 25 वर्ष) भगवानपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर का रहने वाला है. घटना के बाद वह फरार हो गया था. पुलिस को सूचना मिली कि वह समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर इलाके में अपने रिश्तेदार के यहां छिपा हुआ है. इसके बाद पुलिस टीम ने मंगलवार देर शाम सुल्तानपुर इलाके में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश
गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा से बच निकलने की कोशिश की. पुलिस के अनुसार वह पुलिस की जीप से भागने के दौरान वह गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई. इसके बाद पुलिस उसे इलाज के लिए पहले बछवाड़ा सीएचसी लेकर गई. प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया.
'गोली नहीं लगी' एसपी ने साफ किया पूरा मामला
आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान गोली चलने की चर्चा के बीच बेगूसराय के एसपी मनीष ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि आरोपी को किसी तरह की गोली नहीं लगी है. पुलिस के अनुसार भागने के प्रयास में गिरने के कारण उसके घुटने में चोट आई है.
''आरोपी को किसी तरह की गोली नहीं लगी है. पुलिस से बचकर भागने के प्रयास के दौरान गिरने की वजह से उसके घुटने में चोट आई है. मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इससे पहले पुलिस ने मामले के दूसरे नामजद आरोपी और मुख्य आरोपी के बहनोई बिक्रम सहनी को भी गिरफ्तार कर लिया था.''- मनीष, पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय
दूसरा नामजद आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में
इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के बहनोई बिक्रम सहनी को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार उसे लोहियानगर इलाके से गिरफ्तार किया गया. इस तरह मामले में नामजद दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं.
27 सितंबर की बताई जा रही घटना
पुलिस के अनुसार घटना 27 सितंबर को नगर थाना क्षेत्र के एक होटल में हुई थी. आरोप है कि होटल में युवती के साथ मारपीट और दुष्कर्म किया गया. इसके बाद घटना से संबंधित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने का मामला सामने आया.
28 सितंबर को दर्ज हुई प्राथमिकी
घटना के बाद पीड़िता ने 28 सितंबर को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य माध्यमों से आरोपियों के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई.
मुख्य आरोपी तक पहुंची पुलिस
पुलिस की जांच में पहले सह-आरोपी बिक्रम सहनी तक पहुंच बनाई गई. उसकी गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी रोहित कुमार के संभावित ठिकाने की जानकारी सामने आई. इसके बाद पुलिस टीम ने समस्तीपुर में कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया.
जांच के दायरे में वायरल वीडियो
मामले में केवल होटल में हुई कथित घटना ही नहीं, बल्कि वायरल किए गए वीडियो को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है. वीडियो कहां से आया, किसने बनाया और किस माध्यम से वायरल किया गया. इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
अब आगे की जांच पर नजर
दोनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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