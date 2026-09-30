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दबोचा गया बेगूसराय होटल कांड का मुख्य आरोपी, पुलिस जीप से कूदने की कोशिश

दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के एक होटल में युवती के साथ कथित दुष्कर्म, मारपीट और घटना से जुड़ा अश्लील वीडियो वायरल किए जाने के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. प्राथमिकी दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है.