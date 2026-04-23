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पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह को 30 साल पुराने हत्याकांड में राहत, जानें पूरा मामला

पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत दो को हत्या मामले में 30 साल बाद रिहा कर दिया गया है. पढ़ें खबर-

SURAJ BHAN SINGH GETS RELIEF
पूर्व सांसद सूरजभान सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 23, 2026 at 2:22 PM IST

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बेगूसराय: बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया में दशकों से चर्चित नाम रहे पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के लिए कानूनी मोर्चे पर राहत की बड़ी खबर आई है. बेगूसराय के एडीजे द्वितीय कोर्ट ने लगभग तीन दशक पुराने एक सनसनीखेज हत्या मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और उनके सहयोगी अजीत कुमार सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने इस फैसले में अभियोजन पक्ष की कमजोरियों को साफ तौर पर उजागर किया.

अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में नाकाम: न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रहा है. साक्ष्यों के अभाव में दी गई इस रिहाई ने न केवल 30 साल पुराने कानूनी विवाद को समाप्त कर दिया, बल्कि बेगूसराय की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर पुरानी यादों को ताजा कर दिया है.

1996 की घटना ने पूरे जिले को हिला दिया था: साल 1996 में बेगूसराय के बीहट थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर टोला में हुई इस हत्या ने पूरे जिले को दहला दिया था. 29 जुलाई 1996 को दोपहर 11:30 बजे सीताराम इंजीनियर के डेरे पर रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सूचक टुनटुन सिंह ने बरौनी थाना कांड संख्या 98/1996 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें सूरजभान सिंह, अजीत सिंह, दिलीप सिंह, विपिन सिंह समेत कई लोगों पर आरोप लगाए गए थे.

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बेगुसराय व्यवहार न्यायालय (ETV Bharat)

गवाहों की गवाही में बड़ा मोड़: अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह पेश किए, जिनमें पानो देवी, रामेश्वर भगत, लुसिया देवी, नवल किशोर सिंह, फुलेना सिंह, गणेश सिंह और डॉक्टर प्रेमचंद कुमार शामिल थे. इनमें से गवाह पानो देवी, रामेश्वर भगत, लूसिया देवी और नवल किशोर सिंह को अदालत ने पक्षद्रोही गवाह घोषित कर दिया. इन गवाहों की गवाही में विरोधाभास और कमजोरियां सामने आईं, जिससे अभियोजन का मामला और कमजोर पड़ गया.

सूरजभान सिंह की ओर से मजबूत पैरवी: पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की ओर से सीनियर अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम ने कोर्ट में मजबूत दलीलें पेश की. उन्होंने साक्ष्यों की कमी, गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और यह साबित किया कि आरोपियों पर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं. अदालत ने इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया.

30 साल बाद आया फैसला: यह फैसला न केवल सूरजभान सिंह और अजीत कुमार सिंह के लिए बड़ी राहत है. यह दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्यों की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति कितने लंबे समय तक मुकदमे की जद्दोजहद में फंसा रह सकता है. बेगूसराय की राजनीतिक आबोहवा में इस फैसले ने फिर से 90 के दशक की घटनाओं पर चर्चा छेड़ दी है.

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