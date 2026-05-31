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₹25000 तक सैलरी और कई सुविधाएं, 10वीं पास से B.Tech तक कर सकते हैं अप्लाई, जानें प्रक्रिया

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले में निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए जिला नियोजनालय ने एक बार फिर सक्रिय पहल की है. 3 जून 2026 को संयुक्त श्रम भवन, पन्हास स्थित आईटीआई कैंपस में एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा.

100 ट्रेनी पदों पर भर्ती: इस शिविर में प्रतिष्ठित कंपनी HAIER Appliances India Pvt. Ltd. के लिए 100 ट्रेनी पदों पर भर्ती होगी. Talentcorp Solutions Pvt. Ltd. के माध्यम से आयोजित इस कैंप में चयनित युवाओं को पुणे में काम करने का मौका मिलेगा.

बेगूसराय में रोजगार मेला (ETV Bharat)

10वीं पास से B.Tech तक कर सकते हैं आवेदन: इस भर्ती में 10वीं, 12वीं, आईटीआई, बी.ई. और बी.टेक पास युवा भाग ले सकते हैं. आयु सीमा 18 से 34 वर्ष रखी गई है. चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी के प्रोडक्शन, असेंबली और क्वालिटी विभाग में ट्रेनिंग दी जाएगी. योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी, जिससे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ स्थिर रोजगार मिल सकेगा.

₹24,500 तक सैलरी और अतिरिक्त सुविधाएं: कंपनी चयनित उम्मीदवारों को ₹18,000 से ₹24,500 प्रतिमाह तक वेतन देगी. इसके अलावा बस सुविधा, कैंटीन सुविधा और मेडिक्लेम पॉलिसी जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. कार्यस्थल महाराष्ट्र के पुणे स्थित रंजनगांव होगा। यह पैकेज बिहार के युवाओं के लिए आकर्षक माना जा रहा है.

NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: भाग लेने वाले युवाओं का राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है. अभ्यर्थियों को बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंकपत्र और दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ लाना होगा. जिला नियोजन विभाग के JSA राहुल कुमार और YP पंकज राजपूत ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्ण दस्तावेजों वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा.