शराब माफियाओं ने बिहार में दारोगा की हत्या की थी, अब सजा का हुआ एलान
शराब माफियाओं के द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर खामश चौधरी की हत्या हुई थी. मामले में तीन दोषियों को सश्रम कारावास की सजा दी गई है.
Published : April 16, 2026 at 5:09 PM IST
बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया द्वारा कार से कुचलकर दारोगा खामस चौधरी की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नवम) गौरव आनंद की अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने तीनों मुख्य आरोपियोंस कृष्ण कुमार, मनीष कुमार और रितेश कुमार को 5 वर्ष की सश्रम सजा और ₹10,000 का जुर्माना लगाया है.
क्या है मामला? : 20 दिसंबर 2023 की रात नावकोठी थाने के दारोगा खामस चौधरी छतौना पुल के पास शराब तस्करों की कार को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तभी तस्करों ने उन्हें कुचल दिया था. नावकोठी थाना क्षेत्र के छतौना बूढ़ी गंडक पुल के पास इस वारदाता को अंजाम दिया गया था.
आरोप है कि छतौना पुल के पास पुलिस की घेराबंदी देख शराब तस्करों ने कार की गति बढ़ाकर दरोगा को टक्कर मारी थी. जिससे वह 5 फीट दूर जाकर पत्थरों पर जा गिरे. इसस मौके पर ही खामस चौधरी की मौत हो गई थी. इस मामले में अदालत ने रितेश कुमार, मनीष कुमार और कृष्ण कुमार को दोषी माना.
सजा का एलान : हत्या (IPC 302) के बजाय गैर इरादतन हत्या (IPC 304(II)) के तहत तीनों को 5 साल की सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई. जुर्माना नहीं देने पर 1 महीना अतिरिक्त जेल में रहना होगा. अभियोजन ने 9 गवाहों के आधार पर आरोप साबित किए.
30 महीने से जेल में बंद : सभी आरोपी पहले से ही लगभग 30 महीने से न्यायिक हिरासत में बंद हैं. यह मामला बेगूसराय में शराब तस्करों के पुलिस पर हमले के दुस्साहस का एक गंभीर उदाहरण था, जिस पर कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की है.
बिहार में पूर्ण शराबबंदी : दरअसल, साल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. कई बार पुलिस जब शराब माफियाओं को पकड़ने जाती है तो उनपर हमला किया जाता है. कई मामलों में पुलिस की मौत तक हो चुकी है.
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