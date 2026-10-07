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बेगूसराय में गोलियों की बौछार! बस स्टैंड के पास बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

बेगूसराय में बस स्टैंड पर फायरिंग ( ETV Bharat )

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में बुधवार की सुबह अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से अफरा-तफरी मच गई. नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास बाइक सवार बदमाशों ने कथित तौर पर कई राउंड फायरिंग कर दी. सार्वजनिक जगह पर अचानक हुई गोलीबारी से लोग सहम गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.