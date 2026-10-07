बेगूसराय में गोलियों की बौछार! बस स्टैंड के पास बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में सुबह बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, तीन लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.
Published : October 7, 2026 at 12:17 PM IST
बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में बुधवार की सुबह अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से अफरा-तफरी मच गई. नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास बाइक सवार बदमाशों ने कथित तौर पर कई राउंड फायरिंग कर दी. सार्वजनिक जगह पर अचानक हुई गोलीबारी से लोग सहम गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
फल की दुकान खोलते ही बरसने लगीं गोलियां
जानकारी के मुताबिक, अर्जुन शाह सुबह बस स्टैंड के पास अपनी फल की दुकान खोलने पहुंचे थे. इसी दौरान मनोज पासवान भी वहां मौजूद थे. बताया जा रहा है कि तभी बाइक सवार कुछ लोग मौके पर पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी.
ताबड़तोड़ फायरिंग में तीन लोगों को लगी गोली
हमलावरों की गोलीबारी की चपेट में मनोज पासवान, अर्जुन शाह और एक ऑटो चालक आ गए. तीनों को गोली लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है.
कई राउंड फायरिंग, मौके पर मची भगदड़
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक सवार हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाईं. अचानक हुई फायरिंग से बस स्टैंड के आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए.
सड़क पर बिखरे मिले गोलियों के खोखे
घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सदर डीएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस को मौके से कई खाली कारतूस के खोखे मिले हैं. पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है.
CCTV फुटेज से खुलेगा हमलावरों का राज
पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जांच का मुख्य फोकस बाइक सवार हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने पर है. पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है.
आखिर किसे निशाना बनाकर चलीं गोलियां?
फायरिंग के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हमलावरों ने किन लोगों को निशाना बनाया था और क्या घटना के पीछे कोई पुराना विवाद या आपराधिक रंजिश थी.
हमलावरों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी
सुबह-सुबह भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस गोलीबारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
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