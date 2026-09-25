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डिजिटल स्वास्थ्य में बिहार अव्वल, बेगूसराय को बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल डिस्ट्रिक्ट का सम्मान

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बेगूसराय को देश का बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल डिस्ट्रिक्ट चुना गया है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

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बेगूसराय को बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल डिस्ट्रिक्ट का सम्मान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 8:00 PM IST

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पटना: बिहार ने डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत बेगूसराय जिले को 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की श्रेणी में "बेस्ट पर्फॉमिंग मॉडल डिस्ट्रिक्ट" के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है.

आरोग्य मंथन में मिला सम्मान

यह प्रतिष्ठित सम्मान आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के 8 वर्ष एवं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा आयोजित 'आरोग्य मंथन 2026' कार्यक्रम के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रदान किया गया.

सम्मानित करते जेपी नड्डा (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री ने दिया पुरस्कार

भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा द्वारा यह पुरस्कार विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, -सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति अरविंद कुमार वर्मा को प्रदान किया गया.

मिशन के विस्तार पर जोर

बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति (BSSS) के नेतृत्व में राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न घटकों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है.

डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, स्वास्थ्य संस्थानों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम से जोड़ने तथा नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

समन्वित प्रयासों का परिणाम

बेगूसराय की यह राष्ट्रीय उपलब्धि जिला प्रशासन, जिला ABDM टीम, स्वास्थ्य संस्थानों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है.

डिजिटल यात्रा का गौरवपूर्ण अध्याय

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में एक गौरवपूर्ण अध्याय है. यह राज्य में ABDM के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और गति प्रदान करने के लिए प्रेरणादायी है.

अधिकारियों ने दी बधाई

बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति (BSSS) की ओर से बेगूसराय जिला प्रशासन, जिला ABDM टीम, स्वास्थ्य संस्थानों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं सभी संबंधित हितधारकों को इस राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए बधाई दी गई.

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BEST PERFORMING MODEL DISTRICT
BEGUSARAI NEWS
आयुष्मान भारत
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AYUSHMAN BHARAT DIGITAL MISSION

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