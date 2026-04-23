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अवैध बजरी कारोबार पर बरसे बेगूं विधायक, डंपर की टक्कर से युवक की मौत के बाद अधिकारियों को दिए ये निर्देश

विधायक के निर्देश पर माइनिंग विभाग के कार्मिक भी मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की तैयारी शुरु कर दी.

Begun MLA Consoles Bereaved Family
शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते बेगूं विधायक (Courtesy - Locals)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में आने वाले बड़ा खेड़ा में गत 21 अप्रैल को एक दर्दनाक हादसे में नवविवाहित युवक की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. अवैध बजरी परिवहन करते डंपर का शिकार हुए युवक की तीन बहनों की शादी भी होनी थी, जो हादसे के कारण स्थगित कर दी गई. इस घटना की जानकारी मिलने पर बेगूं विधायक डॉ सुरेश धाकड़ गुरुवार को बड़ा खेड़ा पहुंचे. यहां उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मिल कर उन्हें ढांढस बंधाया. साथ ही आर्थिक सहायता दिलाने के भी प्रयास करने की बात कही. वहीं अवैध बजरी परिवहन को लेकर विधायक ने अधिकारियों को जम कर सुनाया. इस दौरान डॉ सुरेश धाकड़ ने अवैध बजरी खनन और परिवहन पर सख्त रूख अपनाते हुए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए.

संयुक्त कार्रवाई की तैयारी शुरु: उन्होंने मौके पर मौजूद उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया, पुलिस उपाधीक्षक अंजली सिंह सहित अन्य अधिकारियों को कहा कि खनन विभाग के साथ समन्वय करके क्षेत्र में अवैध बजरी के कारोबार पर कड़ी कार्यवाही की जाए. विधायक के निर्देश पर माइनिंग विभाग के कार्मिक भी मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की तैयारी शुरु कर दी. बड़ा खेड़ा की घटना के बाद अवैध बजरी कारोबार पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है.

MLA Consoling Women of the Bereaved Family
शोक संतप्त परिवार की महिलाओं को सांत्वना देते विधायक (Courtesy - Locals)

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जब्त होंगे स्टाॅक, स्कूल मैदान भी होगा कब्जा मुक्त: इस संबंध में बेगूं विधायक डॉ सुरेश धाकड़ ने कहा कि उन्होंने बजरी कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. पहले भी उन्होंने अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक इस बात काे अवगत कराया है कि क्षेत्र में बजरी का अवैध कारोबार हो रहा है, जो कि बिना मिलीभगत के संभव नहीं है. उन्होंने वन क्षेत्र सहित स्कूल मैदान पर डाले गए बजरी स्टॉक जब्त करने, जिम्मेदार कार्मिकों पर विभागीय कार्रवाई करने और बजरी माफियाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं. वहीं उन्होंने कहा कि यदि इस काम में कोई भी व्यक्ति नेता या अधिकारी दखल दे, तो उन्हें अवगत कराया जाए.

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यह था पूरा मामला: बेगूं उपखंड क्षेत्र में पारसोली थाना क्षेत्र के बड़ाखेड़ा गांव में मंगलवार को डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में किशन लाल पुत्र नारायण हजूरी की मौत हो गई थी. किशन लाल की दो दिन पहले 19 अप्रैल को ही शादी हुई थी. वह बहन की शादी में बारात मनाने जा रहा था. इसी दौरान बड़ाखेड़ा स्कूल के सामने बजरी से भरे डंपर ने किशनलाल को चपेट में ले लिया. इसके बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखा गया. इस मामले में बेगूं विधायक डॉ सुरेश धाकड़ बड़ाखेड़ा पहुंचे. यहां शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.

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DEATH OF NEWLYWED MAN IN PARSOLI
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