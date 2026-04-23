ETV Bharat / state

अवैध बजरी कारोबार पर बरसे बेगूं विधायक, डंपर की टक्कर से युवक की मौत के बाद अधिकारियों को दिए ये निर्देश

शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते बेगूं विधायक ( Courtesy - Locals )