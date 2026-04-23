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बेगमपुर थाना पुलिस ने लूट ओर फिरौती के केस को सुलझाया, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है. हाल के दिनों में पुलिस ने इस तरह के कई मामले सुलझाए हैं.

पुलिस ने अनोखे लूट ओर फिरौती के केस को सुलझाया
पुलिस ने अनोखे लूट ओर फिरौती के केस को सुलझाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 23, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र में सामने आए एक्सटॉर्शन और लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. इस मामले में पुलिस ने गिरोह के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय संगठित अपराध पर एक बड़ी चोट मानी जा रही है.

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह बेहद संगठित तरीके से वारदातों को अंजाम देता था. आरोपी पहले अपने शिकार की पहचान करते, फिर उन्हें डराकर पैसे की उगाही करते थे, लेकिन इस गिरोह की गतिविधियां सिर्फ एक्सटॉर्शन तक सीमित नहीं थीं. जांच में सामने आया है कि आरोपी पहल ऑनलाइन कब बुक करते थे फिर मौका देख ड्राइवर को लूट लेते ओर गाड़ी लेके फरार हो जाते.

पुलिस ने बताया कि ये लोग बहुत सुनियोजित तरीके से क्राइम को अंजाम देते, जिसमें ये लोग पहले लूट करते, फिर उसके बाद गाड़ी लेके फरार हो जाते ओर उसके बाद ड्राइवर को फोन कर उसे गाड़ी वापस देने की एवज में पैसे मांगते ओर इस तरह की ये वारदात पहले भी कर चुके थे, जिसमें इनके खिलाफ एक मुकदमा पहले दर्ज था, लेकिल कंप्लेनर शिकायत वापस ले लेते क्योंकि ये ज्यादा पैसे की डिमांड नहीं करते थे. इसी वजह से लोग इनकी शिकायत नहीं करते थे, जिसका इन्हें फायदा मिलता था.

डीसीपी शशांक जायसवाल (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, इन्हें जाल बिछाकर पकड़ा गया. पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी हुई दो कार भी बरामद की हैं ओर इनमें से दो ऑनलाइन डिलीवरी का काम करते ओर तीसरा व्यक्ति मजदूरी करता था. डीसीपी शशांक जायसवाल रोहिणी ने बताया कि अभी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे ओर भी आगे की जांच जारी है.

फिलहाल, पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. इस कार्रवाई से साफ है कि पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है. वहीं, स्थानीय लोगों में इस गिरफ्तारी के बाद राहत की भावना देखी जा रही है, लेकिन साथ ही इलाके में सुरक्षा को लेकर सतर्कता भी बढ़ा दी गई है.

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