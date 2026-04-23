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बेगमपुर थाना पुलिस ने लूट ओर फिरौती के केस को सुलझाया, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र में सामने आए एक्सटॉर्शन और लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. इस मामले में पुलिस ने गिरोह के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय संगठित अपराध पर एक बड़ी चोट मानी जा रही है.

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह बेहद संगठित तरीके से वारदातों को अंजाम देता था. आरोपी पहले अपने शिकार की पहचान करते, फिर उन्हें डराकर पैसे की उगाही करते थे, लेकिन इस गिरोह की गतिविधियां सिर्फ एक्सटॉर्शन तक सीमित नहीं थीं. जांच में सामने आया है कि आरोपी पहल ऑनलाइन कब बुक करते थे फिर मौका देख ड्राइवर को लूट लेते ओर गाड़ी लेके फरार हो जाते.

पुलिस ने बताया कि ये लोग बहुत सुनियोजित तरीके से क्राइम को अंजाम देते, जिसमें ये लोग पहले लूट करते, फिर उसके बाद गाड़ी लेके फरार हो जाते ओर उसके बाद ड्राइवर को फोन कर उसे गाड़ी वापस देने की एवज में पैसे मांगते ओर इस तरह की ये वारदात पहले भी कर चुके थे, जिसमें इनके खिलाफ एक मुकदमा पहले दर्ज था, लेकिल कंप्लेनर शिकायत वापस ले लेते क्योंकि ये ज्यादा पैसे की डिमांड नहीं करते थे. इसी वजह से लोग इनकी शिकायत नहीं करते थे, जिसका इन्हें फायदा मिलता था.