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मिर्जापुर : लड़की से टच होने पर बढ़ा विवाद, दबंगों ने बुजुर्ग भिखारी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला

भिखारी की हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: जनपद में बुजुर्ग भिखारी को पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. बताया गया कि एक लड़की से टच हो जाने पर दबंगों ने लाठी-डंडों से भिखारी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

दरअसल, घटना जमालपुर थाना क्षेत्र के डोहरी गांव की है, जहां 60 वर्षीय छैबर बियार शुक्रवार की रात पैदल अपने घर जा रहे थे. रास्ते की गली काफी संकरी होने के कारण सामने से आ रही गांव की एक लड़की से वह टकरा गए, जिससे लड़की गिर गई.