मिर्जापुर : लड़की से टच होने पर बढ़ा विवाद, दबंगों ने बुजुर्ग भिखारी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला
गली संकरी होने के कारण सामने से आ रही गांव की एक लड़की से टकरा गया था बुजुर्ग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 5:15 PM IST
मिर्जापुर: जनपद में बुजुर्ग भिखारी को पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. बताया गया कि एक लड़की से टच हो जाने पर दबंगों ने लाठी-डंडों से भिखारी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
दरअसल, घटना जमालपुर थाना क्षेत्र के डोहरी गांव की है, जहां 60 वर्षीय छैबर बियार शुक्रवार की रात पैदल अपने घर जा रहे थे. रास्ते की गली काफी संकरी होने के कारण सामने से आ रही गांव की एक लड़की से वह टकरा गए, जिससे लड़की गिर गई.
उसके बाद घर पहुंचकर लड़की ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इस बात से आक्रोशित परिजन नशीम अंसारी, सद्दाम अंसारी मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग भिखारी छैबर बियार की लाठी-डंडों से पिटाई शुरू कर दी.
गंभीर रूप से घायल होने पर बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में बुजुर्ग की मौत हो गई. मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव का माहौल है. हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक, चुनार एसडीएम अनेग सिंह और सीओ चुनार गायत्री यादव पुलिस बल के साथ पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है. मृतक के तीन बेटे हैं, जो बाहर रहते हैं, जबकि छैबर बियार भिक्षा मांगकर अपना जीवनयापन करते थे.
अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) राज कुमार मीणा ने बताया कि लड़की से टकराने को लेकर विवाद हुआ था. लाठी-डंडे से मारने से वृद्ध घायल हुआ था, अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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