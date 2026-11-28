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सोशल मीडिया के जरिये पाकिस्तानी युवक से दोस्ती, फिर घर से फरार हुई युवती, ओडिसा से बरामद

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली की रहने वाली एक युवती अपने पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड संग शादी करने के लिए घर से आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ओडिसा से बरामद कर लिया है. युवती और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे के सम्पर्क में थे. सोशल मीडिया पर दोनों की पहले दोस्ती हुई और उसके बाद इटली में जाकर शादी करने का प्लान था.

परिजनों ने पुलिस को बताया कि बेटी पढ़ने में काफी होनहार है. बीते लगभग डेढ़ माह पहले वह घर से नकदी और कुछ ज्वेलरी लेकर अचानक गायब हो गई थी. इसके बाद गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी.

पुलिस ने पड़ताल शुरु कर दी. जब युवती के सोशल मीडिया एकाउंट और मोबाइल नंबर की डिटेल सामने आई तो पता चला कि वह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अदनान नाम के एक शख्स के सम्पर्क में है. दोनों की सोशल मीडिया के माध्यम से पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई. पुलिस के मुताबिक युवती ने कबूल किया है कि वह सितंबर में अदनान के कहने पर घर छोड़कर उड़ीसा आ गई थी. अदनान ने उसे भरोसा दिया था कि दोनों यहां से किसी तरह इटली निकल जाएंगे. इटली में जाकर शादी करेंगे और उसके बाद दोनों पाकिस्तान में रहेंगे.