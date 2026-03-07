ETV Bharat / state

महिला दिवस से पहले सीएम ने 'सहेली पिंक कार्ड' बनवा किया DTC बस में सफर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सहेली पिंक कार्ड बनवाकर डीटीसी बस में किया सफर, महिला यात्रियों के साथ बस का किया इंतजार,कतार में लगकर हुई सवार

सहेली पिंक कार्ड बनवाकर डीटीसी बस में किया सफर
सहेली पिंक कार्ड बनवाकर डीटीसी बस में किया सफर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 7, 2026 at 7:59 PM IST

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सहेली पिंक कार्ड बनवाकर डीटीसी की बस में सफर किया. दिल्ली में महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में नई सरकार ने दिल्ली की महिलाओं के लिए सहेली पिंक कार्ड जारी करना शुरू किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली परिवहन निगम की बस में आम यात्रियों की तरह सफर किया. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हाल ही में लॉन्च किए गए सहेली पिंक NCMC (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) की जमीनी हकीकत और उसकी कार्यप्रणाली का अनुभव करना था.

बस में टैप-एंड-गो का अनुभव :
मुख्यमंत्री ने बस स्टॉप पर अन्य महिला यात्रियों के साथ बस का इंतजार किया और बस आने पर कतार में लगकर सवार हुईं. बस में चढ़ते ही उन्होंने अपने सहेली पिंक कार्ड को कंडक्टर के पास मौजूद मशीन पर टैप किया. उनके साथ डीटीसी की सीएमडी निहारिका वर्मा भी थीं. महज एक सेकंड के भीतर उनकी यात्रा दर्ज हो गई. मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को तेज, आसान और पूरी तरह पारदर्शी बताया.

सीएम ने 'सहेली पिंक कार्ड' बनवा किया DTC बस में सफर (ETV Bharat)

बसों में भीड़ के दौरान भी टिकट लेना आसान :

सफर के दौरान उन्होंने महिला यात्रियों से बात कर फीडबैक भी लिया. बस में सफर कर रही कॉलेज छात्रा सोनिया ने बताया, पहले कभी-कभी टिकट खो जाने का डर रहता था, लेकिन अब यह कार्ड पर्स में सुरक्षित रहता है. बस टैप करो और सफर शुरू. वहीं, कामकाजी महिला अनीता ने कहा कि डिजिटल होने से अब बसों में भीड़ के दौरान भी टिकट लेना आसान हो गया है. दिल्ली सरकार का लक्ष्य आने वाले कुछ महीनों में शत-प्रतिशत महिला यात्रियों को इस डिजिटल कार्ड से जोड़ने का है, ताकि राजधानी का सार्वजनिक परिवहन वैश्विक स्तर का बन सके.

क्या है सहेली पिंक NCMC कार्ड? :
दिल्ली सरकार की यह योजना महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को डिजिटल और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई है. वन-टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद अब महिलाओं को हर बार बस में पेपर टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी. बस में चढ़ते ही कार्ड को इलेक्ट्रिक टिकटिंग मशीन पर टैप करना होता है. इससे सरकार के पास सटीक डेटा रहेगा कि कितनी महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं, जिससे भविष्य में रूट प्लानिंग में मदद मिलेगी.

कैसे बनवाएं अपना कार्ड जानिए :
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह कार्ड दिल्ली के विभिन्न प्रमुख केंद्रों और बस डिपो पर बिल्कुल मुफ्त बनाया जा रहा है. इसे बनवाने की प्रक्रिया बेहद सरल है. अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र पर जाएं. अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर साथ रखें. मौके पर ही पंजीकरण कराएं और अपना 'सहेली पिंक कार्ड' प्राप्त करें.

बहनों और बेटियों के लिए सुरक्षा और सम्मान का कार्ड :

सफर के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए यह एक सुरक्षा और सम्मान का कार्ड है. यह न केवल आपकी यात्रा को मुफ्त बनाता है, बल्कि आपको कागजी टिकटों की झंझट से भी मुक्ति दिलाता है. उन्होंने दिल्ली की सभी महिलाओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना सहेली पिंक NCMC कार्ड बनवाएं और इस आधुनिक सुविधा का पूरा लाभ उठाएं.
