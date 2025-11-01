बनारस दालमंडी चौड़ीकरण से पहले 12 मकान मिले अवैध, VDA ने 3 दिन में खाली करने का दिया आदेश
बिना नक्शे के निर्मित कर लिए अवैध भवन, मुआवजा नहीं मिलेगा, बनारस विकास प्राधिकरण की ओर से दी गई है चेतावनी.
वाराणसी: दालमंडी में एक के बाद एक चौड़ीकरण से पहले अलग-अलग विभागों के एक्शन सामने आ रहे हैं. कल नगर निगम वाराणसी ने जहां 151 मकानों को बकाए टैक्स का नोटिस जारी कर 15 दिन का वक्त दिया था तो अब लंबे वक्त से यहां बिना नक्शे के बने 12 मकानों को अवैध घोषित करते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इन्हें 3 दिन के अंदर खाली करने को कहा है.
सर्वे का काम शुरू हो रहा: वाराणसी विकास प्राधिकरण सर्वे का काम शुरू कर रहा है. दालमंडी में जिन मकान का अधिग्रहण होना है या जिन मकानों को मुआवजा देकर प्रशासन की तरफ से खरीदा जाना है उन मकानों की जांच पड़ताल की जा रही है. इसी जांच पड़ताल के दौरान 12 मकान ऐसे मिले हैं जिनका नक्शा ही नहीं पास है. ऐसे में इन्हें अवैध घोषित करते हुए 3 दिन में खाली करने का नोटिस वाराणसी विकास प्राधिकरण ने दिया है.
