बनारस दालमंडी चौड़ीकरण से पहले 12 मकान मिले अवैध, VDA ने 3 दिन में खाली करने का दिया आदेश

बिना नक्शे के निर्मित कर लिए अवैध भवन, मुआवजा नहीं मिलेगा, बनारस विकास प्राधिकरण की ओर से दी गई है चेतावनी.

बनारस दालमंडी. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 10:59 AM IST

Updated : November 1, 2025 at 12:01 PM IST

वाराणसी: दालमंडी में एक के बाद एक चौड़ीकरण से पहले अलग-अलग विभागों के एक्शन सामने आ रहे हैं. कल नगर निगम वाराणसी ने जहां 151 मकानों को बकाए टैक्स का नोटिस जारी कर 15 दिन का वक्त दिया था तो अब लंबे वक्त से यहां बिना नक्शे के बने 12 मकानों को अवैध घोषित करते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इन्हें 3 दिन के अंदर खाली करने को कहा है.


सर्वे का काम शुरू हो रहा: वाराणसी विकास प्राधिकरण सर्वे का काम शुरू कर रहा है. दालमंडी में जिन मकान का अधिग्रहण होना है या जिन मकानों को मुआवजा देकर प्रशासन की तरफ से खरीदा जाना है उन मकानों की जांच पड़ताल की जा रही है. इसी जांच पड़ताल के दौरान 12 मकान ऐसे मिले हैं जिनका नक्शा ही नहीं पास है. ऐसे में इन्हें अवैध घोषित करते हुए 3 दिन में खाली करने का नोटिस वाराणसी विकास प्राधिकरण ने दिया है.

बनारस दालमंडी चौड़ीकरण की तैयारी तेज. (etv bharat)
जोनल अधिकारी क्या बोले: इस बारे में वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी सौरभ कुमार का कहना है की दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच में सभी विभागों की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है. ऐसे में वाराणसी विकास प्राधिकरण की पड़ताल में 12 मकान ऐसे मिले हैं, जिन्होंने नक्शा पास ही नहीं करवाया है और मकान बनवा लिया है. इन सभी को नोटिस जारी करके तीन दिन के अंदर इन्हें खाली करने के लिए कहा गया है, नहीं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी. सभी 12 भवनों को अवैध घोषित कर दिया गया है. ऐसे में इनको अब कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा.
टीम की ओर से दी गई चेतावनी. (etv bharat)
दालमंडी चौड़ीकरण पर एक नजर: वाराणसी के दालमंडी इलाके में 17.5 मी चौड़ीकरण का काम किया जाना है जिसमें दोनों तरफ 8.5 मीटर सड़क चौड़ी की जाएगी. उसमें नाली फुटपाथ भी बनाया जाएगा. लगभग 225 करोड रुपए की लागत से यह काम पूरा किया जाना है. नई सड़क से लेकर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक यह नया रास्ता तैयार किया जा रहा है जिसमें 187 भवनों को चिन्हित करके इन्हें खरीदने की कार्रवाई की जानी है. 650 मीटर की यह सड़क चौड़ी होने के बाद एक नया रूट सामने आएगा. इससे जाम की समस्या से भी बहुत हद तक निजात मिलेगी. इस कार्रवाई में 6 मस्जिदों पर भी एक्शन होगा. चौड़ीकरण की शुरुआत भी हो चुकी है और एक मकान को खरीदने के बाद किराया भी जा चुका है. 8 और भवनों की रजिस्ट्री लगभग पूरी हो गई है. इसके बाद अब बड़े एक्शन की तैयारी है.

ये भी पढ़ेंः बनारस की दालमंडी में ध्वस्तीकरण शुरू, फोर्स की मौजूदगी में दुकानों पर चला हथौड़ा, 181 मकान टूटेंगे

Last Updated : November 1, 2025 at 12:01 PM IST

