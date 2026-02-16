ETV Bharat / state

पुष्कर में धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले अजमेर में होगा भव्य रोड शो, निकाली गई ट्रायल रैली

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा 23 से 25 फरवरी तक पुष्कर में होगी. उससे पहले अजमेर में रोड शो का आयोजन होगा.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा
ट्रायल रैली में शामिल लोग (ETV Bharat Ajmer)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026

अजमेर: पुष्कर में पहली बार बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है. जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर के नए मेला मैदान में यह तीन दिवसीय हनुमंत कथा 23 से 25 फरवरी 2026 तक चलेगी. कथा के दौरान दिव्य दरबार भी होगा, जिसमें श्रद्धालु बागेश्वर धाम सरकार के धीरेंद्र शास्त्री की कथा सुन सकेंगे.

कथा से पहले अजमेर में होगा रोड शो: इस आयोजन से पहले 22 फरवरी 2026 को अजमेर में धीरेंद्र शास्त्री का ऐतिहासिक रोड शो प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं. रोड शो में सैकड़ों वाहनों के शामिल होने की संभावना है, और यह शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगा. आयोजकों ने रोड शो की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को एक ट्रायल रैली निकाली. यह रैली जयपुर रोड स्थित हनुमंत कथा कार्यालय से शुरू होकर सूचना केंद्र, रेलवे स्टेशन, केसरगंज, चूड़ी बाजार, महावीर सर्किल, बजरंगगढ़ चौराहा होते हुए पटेल स्टेडियम पर समाप्त हुई. ट्रायल में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया, ताकि मार्ग की संभावित अड़चनों का पता लगाया जा सके और प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें दूर किया जा सके.

अजमेर में निकाली गई ट्रायल रैली (ETV Bharat Ajmer)

व्यापक तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था: रैली के आयोजक सदस्यों में शामिल अमित जैन ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं. श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं जैसे परिवहन, सुरक्षा, भोजन आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है. रोड शो के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से अधिक बाउंसर भी व्यवस्था संभालेंगे.

ट्रायल रैली में जांची गई खामियां: अमित जैन ने बताया कि यह पहला मौका है जब धीरेंद्र शास्त्री पुष्कर में हनुमंत कथा करेंगे, इसलिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है. कुछ स्थानों पर पोस्टर फाड़ने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिन पर बजरंग दल आदि संगठनों ने विरोध जताया है और प्रदर्शन किए हैं. ट्रायल रैली के आयोजक अमित जैन ने बताया कि 22 फरवरी का रोड शो ऐतिहासिक होगा और इसकी चर्चा दूर-दूर तक होगी. संयोजक पवन कुमार ने कहा कि ट्रायल से मार्ग की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ताकि मुख्य रोड शो सुचारू रूप से हो सके.

