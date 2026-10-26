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होम लोन लेने वाले ध्यान दें! निर्माण कार्य में तेजी के लिए यहां आवेदन करना हुआ जरूरी, विकास को मिलेगी रफ्तार

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: अगर आप गोरखपुर शहरी क्षेत्र में नया मकान बनाने के लिए बैंक से होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. अब लोन आवेदन से पहले संबंधित जमीन पर होने वाले निर्माण का नक्शा गोरखपुर विकास प्राधिकरण में दाखिल करना अनिवार्य होगा.

निर्माण का नक्शा दाखिल करना अनिवार्य (Video Credit; ETV Bharat) ऐसा करने से आपको बैंक से लोन मिलने में आसानी होगी. साथ ही, GDA को भी उन क्षेत्रों के सही आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी, जहां लोन के माध्यम से नए मकानों का निर्माण हो रहा है. इस डेटा के आधार पर GDA को यह भी देखने में आसानी होगी कि संबंधित इलाकों में सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं हैं या नहीं.

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि इस संबंध में प्रमुख बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. इस बात पर सहमति बनी है कि जो कोई भी आवेदक होम लोन के लिए आवेदन करेगा, उसे अपना वह पंजीकरण नंबर गोरखपुर विकास प्राधिकरण का दिखाना होगा, जो उसने GDA में नक्शा के लिए अप्लाई किया है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लोगों के आवास निर्माण में बेहतर सहूलियत के लिए योजना नहीं है, बल्कि इससे विकास प्राधिकरण को भी लाभ है, क्योंकि लोन पाने वाले जो भी आवेदक होंगे, उनके नक्शे से प्राधिकरण को जो शुल्क प्राप्त होगा, उससे विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी, इससे अवैध कॉलोनियां विकसित नहीं होगी. इसके अलावा लोगों को उनकी कॉलोनी में जरूरी सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (Photo Credit; ETV Bharat) अभिनव गोपाल ने बताया कि वह बैंकों से समय-समय पर इसकी रिपोर्ट लेते रहेंगे और जीडीए के सुपरवाइजर और सर्वेयर भी इसकी जांच करते रहेंगे, जिससे लोगों को बेहतर आवासीय माहौल मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि इससे बिना नक्शा पास वाले निर्माण पर भी रोक लगेगी. केवल भू प्रयोग प्रमाण पत्र से नहीं मिलेगा लोन