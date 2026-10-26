होम लोन लेने वाले ध्यान दें! निर्माण कार्य में तेजी के लिए यहां आवेदन करना हुआ जरूरी, विकास को मिलेगी रफ्तार
अब लोन आवेदन से पहले संबंधित जमीन पर होने वाले निर्माण का नक्शा गोरखपुर विकास प्राधिकरण में दाखिल करना अनिवार्य
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 1:48 PM IST
गोरखपुर: अगर आप गोरखपुर शहरी क्षेत्र में नया मकान बनाने के लिए बैंक से होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. अब लोन आवेदन से पहले संबंधित जमीन पर होने वाले निर्माण का नक्शा गोरखपुर विकास प्राधिकरण में दाखिल करना अनिवार्य होगा.
ऐसा करने से आपको बैंक से लोन मिलने में आसानी होगी. साथ ही, GDA को भी उन क्षेत्रों के सही आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी, जहां लोन के माध्यम से नए मकानों का निर्माण हो रहा है. इस डेटा के आधार पर GDA को यह भी देखने में आसानी होगी कि संबंधित इलाकों में सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं हैं या नहीं.
गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि इस संबंध में प्रमुख बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. इस बात पर सहमति बनी है कि जो कोई भी आवेदक होम लोन के लिए आवेदन करेगा, उसे अपना वह पंजीकरण नंबर गोरखपुर विकास प्राधिकरण का दिखाना होगा, जो उसने GDA में नक्शा के लिए अप्लाई किया है.
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लोगों के आवास निर्माण में बेहतर सहूलियत के लिए योजना नहीं है, बल्कि इससे विकास प्राधिकरण को भी लाभ है, क्योंकि लोन पाने वाले जो भी आवेदक होंगे, उनके नक्शे से प्राधिकरण को जो शुल्क प्राप्त होगा, उससे विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी, इससे अवैध कॉलोनियां विकसित नहीं होगी. इसके अलावा लोगों को उनकी कॉलोनी में जरूरी सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.
अभिनव गोपाल ने बताया कि वह बैंकों से समय-समय पर इसकी रिपोर्ट लेते रहेंगे और जीडीए के सुपरवाइजर और सर्वेयर भी इसकी जांच करते रहेंगे, जिससे लोगों को बेहतर आवासीय माहौल मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि इससे बिना नक्शा पास वाले निर्माण पर भी रोक लगेगी.
केवल भू प्रयोग प्रमाण पत्र से नहीं मिलेगा लोन
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि GDA बैंकों को लाइसेंस प्राप्त टाउन प्लानर का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा. बैंक होम लोन आवेदनों की जानकारी नियमित रूप से GDA को देते रहेंगे, क्योंकि अब घर निर्माण का नक्शा पास कराना आवश्यक होगा. उन्होंने कहा कि केवल भू प्रयोग प्रमाण पत्र के आधार पर होम लोन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे. पहले लोग GDA से लैंड यूज सर्टिफिकेट लेकर उसे अपने आवेदन में शामिल करते थे और उसके आधार पर लोन ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा.
बैंकों को दिया गया है निर्देश
उपाध्यक्ष ने कहा कि यह होम लोन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी एक तरीका है. बैंकों को निर्देश दिया गया कि वह टाउन प्लानर का पूरा डेटा जन सामान्य की सुविधा और जागरूकता के लिए टाउन प्लानर का मोबाइल नंबर अपनी शाखाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित करें. उन्होंने कहा कि इससे लोन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने नक्शे के लिए पंजीकृत और स्वीकृत लोगों से संपर्क करना आसान हो सकेगा और वह अनावश्यक भ्रम से भी बच सकेंगे.
अब एनबीएफसी के जरिए भी लोन
GDA उपाध्यक्ष ने बताया कि अब केवल पारंपरिक बैंकों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि एनबीएफसी के जरिए भी लोन दिया जाएगा. गोरखपुर में महायोजना 2021 लागू होने साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र विस्तार लेने की वजह से, लोग यहां बसने के लिए दूसरे जिले और बिहार जैसे प्रदेश से भी आ रहे हैं. ऐसे में बैंकों पर लोन का दबाव है, तो विकास प्राधिकरण के लिए लोगों को बेहतर कॉलोनी देने, बुनियादी सुविधाएं देने और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के कार्य की जिम्मेदारी है. ऐसे में बैंकों के साथ इस विषय पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण का समन्वय काफी असर डालेगा.
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