धान खरीदी शुरू होने से पहले आंदोलन के मूड में सहकारी समितियों के कर्मचारी
दुर्ग संभाग के 502 समितियों के 2000 कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2025 at 7:25 PM IST
दुर्ग: प्रदेश में धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले ही सहकारी समितियों के कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं. दुर्ग संभाग से करीब 502 समितियों के दो हजार कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है. चेतावनी देने वाले कर्मचारियों कि अगर उनकी चार सूत्रीय लंबित मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो वे आगामी सीजन में धान खरीदी का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे.
आंदोलन के मूड में सहकारी समितियों के कर्मचारी: दरअसल, संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से एसडीएम को सौंपा है. नाराज कर्मचारी संघ ने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी शासन के कई वादे अधूरे हैं, जिससे समितियों की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है. धान परिवहन में देरी और मिलरों द्वारा उठाव न होने से समितियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
शासन से नाराजगी की वजह: नाराज कर्मचारी संघ के सदस्यों का कहना है कि मार्कफेड भुगतान से पहले सुखत व्यय की राशि काट लेता है, जबकि उठाव में देरी की पेनाल्टी शासन रख लेता है, ऐसे में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है. सहकारी समिति के कर्मचारियों ने कहा कि धान खरीदी वर्ष 2023-24 और 2024-25 की सुखत राशि समितियों को दी जाए, परिवहन में देरी न हो, और शून्य शॉर्टेज पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जाए.
जानिए क्या हैं इनकी मांगें: धान खरीदी नीति 2024-25 की कंडिका 11.3.3 में आउटसोर्सिंग से नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों की व्यवस्था खत्म कर उन्हें नियमित किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी समितियों को 3 रुपए लाख वार्षिक प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए। श्री कांडे कमेटी रिपोर्ट के आधार पर सेवा नियम 2018 में संशोधन कर भविष्य निधि, ईएसआईसी, महंगाई भत्ता और सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाए।
संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन की तैयारी: कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के सदस्य जगन्नाथ प्रसाद ने कहा कि 3 से 11 नवंबर तक संभाग स्तरीय धरना और 12 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी बहिष्कार के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शासन ने तत्काल संज्ञान नहीं लिया, तो किसानों और समितियों दोनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी. कर्मचारी संघ ने मांग की है कि अगली कैबिनेट बैठक में इन चार सूत्रीय प्रस्तावों को मंजूरी देकर प्रदेश के 15,800 कर्मचारियों और 2,700 कंप्यूटर ऑपरेटरों को राहत दी जाए.