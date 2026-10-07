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नवरात्रि शुरू होने से पहले माता मंदिर में बड़ी चोरी, कीमती गहनों समेत नकदी ले उड़े चोर

ठियोग: एक ओर नवरात्रि को लेकर देशभर में श्रद्धालु माता की पूजा-अर्चना के लिए तैयारी में जुटे हैं. वहीं, दूसरी ओर ऊपरी शिमला के मंदिरों में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोग काफी चिंतित हैं. ठियोग की ग्राम पंचायत भाज कराना में शीतला माता मंदिर में चोरों ने मंदिर में प्रवेश किया पर मंदिर से गहने और मुकुट और गहने चुरा कर ले गए.

सुबह के समय स्थानीय लोगों ने जब मंदिर के बाहर दान पात्र देखा तो उनके होश उड़ गए. इसके बाद आसपास के घरों से लोग इकट्ठा हुए और देखा कि मंदिर का मुख्य ताला तोड़कर चोर माता की मूर्ति में लगे सोने चांदी के हार श्रृंगार और कीमती चांदी का आसन सहित नकदी ले उड़े. इसके बाद से आक्रोषित लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.

पुलिस की टीम ने आसपास की पंचायतों को भी सूचित कर दिया है. इसके अलावा गांव ओर पंचायत में आने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखने और उनके आने-जाने पर भी नजर रखने को कहा है. साथ ही लोगों से ऐसे संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटाने का आह्वान किया है. शीतला माता मंदिर में हुई इस चोरी के बाद स्थानीय मंदिर कमेटी में इस पर दुःख जताते हुए इसे आस्था पर गहरी चोट बताया है. साथ ही प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. हालांकि, मंदिर में सीसीटीवी कैमरा न होने पर सभी ने अपनी गलती भी दोहराई है और जल्द सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात रखने की बात कही है.

नवरात्रि शुरू होने से मंदिर में चोरी (ETV Bharat)

चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

स्थानीय मंदिर के कारदारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि, प्रशासन कड़ी कारवाई करे और चोरों को पकड़ कर उन्हें कड़ी सजा दे, जिससे चोर दोबारा ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले सोंचे. चोरी की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आसपास की पांच-छह पंचायतों से भी सहयोग मांगा है, जिससे चोरों को पकड़ा जा सके. चोरी की इस वारदात के बाद लोगों को चिट्टे से जुड़े नशेड़ियों, करोबारियों और कई संदिग्ध लोगों पर शक है. साथ ही आसपास के पंचायतों में एक-दो साल के अंदर हुई चोरी की वारदातों को अंजाम देने वालों पर भी शक के आधार पर पूछताछ करने की मांग की है.

दानपात्र से नकदी ले उड़े चोर (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस

DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि, "स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस की टीम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य छानबीन भी की जा रही है, जिससे चोरों को जल्द पकड़ा जाए. फलिहाल, इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."

ताला तोड़कर मंदिर में चोरी (ETV Bharat)

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