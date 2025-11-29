ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव से पहले AAP को बड़ा झटका, दो बार के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता BJP में शामिल

दो बार के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता BJP में शामिल ( दिल्ली बीजेपी के ट्वीटर अकाउंट से )