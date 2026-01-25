ETV Bharat / state

स्वतंत्रता से पहले बनारस की सभा में चुने जाते थे प्रधानमंत्री; जानें अंग्रेजी शब्दों से आजादी का इतिहास

व्योमेश शुक्ल बताते हैं कि 1920 में नागरी प्रचारिणी सभा के प्रमुख को प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित किया गया.

स्वतंत्रता से पहले बनारस की इस सभा में चुने जाते थे प्रधानमंत्री.
स्वतंत्रता से पहले बनारस की इस सभा में चुने जाते थे प्रधानमंत्री. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026

वाराणसी: भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल अंग्रेजी भाषा से आजादी का भी था. तब बनारस में स्थापित नागरी प्रचारिणी सभा ने भारतीय शासन, न्याय, शिक्षा से लेकर आम बोलचाल में हिंदी को स्थापित करने का संकल्प लिया. आज हम जिन शब्दों जैसे संविधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, न्यायालय आदि का उपयोग करते हैं, इन्हें स्थापित करने में सभा का महत्वपूर्ण योगदान है.

नागरी प्रचारिणी सभा के वर्तमान प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल बताते हैं कि गणतांत्रिक भारत के इस रूप में देश की संविधान सभा और नागरी प्रचारिणी सभा के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है, क्योंकि तब हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्थापित करना था. 16 जुलाई 1893 में इस सभा की स्थापना हुई. तब से इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को महत्व देते हुए साहित्य और देवनागरी लिपि को मजबूत करना रहा है.

नागरी प्रचारिणी सभा के वर्तमान प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल. (Video Credit: ETV Bharat)

संविधान सभा ने ली मदद: व्योमेश शुक्ल बताते हैं कि संविधान सभा में जब भारत की आधिकारिक भाषा यानी राजभाषा हिंदी पर बहस छिड़ी, तब नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्दकोश दिए. संवैधानिक व्यावहारिक राष्ट्रभाषा के रूप में इसे मजबूती के साथ स्थापित किया. उन्होंने बताया कि संविधान सभा ने उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के अंग्रेजी नामों का हिंदी शब्दकोश तैयार करने के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की मदद ली.

आजादी के पहले से प्रधानमंत्री पद: व्योमेश शुक्ल बताते हैं कि 1893 में सभा की स्थापना के बाद सभा के प्रमुख को मंत्री कहा जाता था. 1920 में इस पद को प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित किया जाने लगा. उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ था. प्रधानमंत्री तो आजादी के बाद बने, लेकिन सभा में प्रधानमंत्री का पद इसकी स्थापना के बाद से ही मौजूद है.

नागरी प्रचारिणी सभा में राष्ट्रपति से लेकर अन्य महत्वपूर्ण पदों का हिंदी शब्द तैयार किए. अंग्रेजी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जैसे नाम को हिंदी में बदलने के लिए सभा के ही शब्दकोषों का इस्तेमाल हुआ. संविधान से लेकर संसद और गवर्नर का हिंदी रूपांतरण क्या हो? यह सारी चीज सभा ने तय किए.

महामना मदन मोहन मालवीय का प्रयास: भारत रत्न महामना पं. मदन मोहन मालवीय के अलावा कई विद्वानों के प्रयास ने हिंदी समर्थक आंदोलन को बढ़ावा दिया. नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी भाषा के शब्दकोश हिंदी सप्तसागर का निर्माण किया. इसका उपयोग प्रशासनिक और संवैधानिक शब्दावली को विकसित करने में किया गया. इस सभा ने हिंदी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे शब्द गढ़कर इनका उपयोग संविधान में किस रूप में किया जाना है, यह भी बताया.

व्योमेश बताते हैं कि नगरी प्रचारिणी सभा ने स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय संविधान के निर्माण में हिंदी को सम्मानजनक स्थान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई. सन् 1896 में ब्रिटिश सरकार ने सरकारी दफ्तरों और अदालत में फारसी शब्दों की जगह रोमन लिपि लिखने का आदेश दिया था.

जब रोमन लिपि के खिलाफ हुआ आंदोलन: सरकार की इस तानाशाही से नागरिक प्रचारिणी सभा और हिंदी भाषियों के बीच बहुत हड़कंप की स्थिति बन गई. देवनागरी भाषा के समर्थकों को डर था कि अदालत और सरकारी दफ्तरों में रोमन लिपि लागू हो जाएगी. देवनागरी भाषा का रास्ता बंद हो जाएगा.

इस मुद्दे पर आंदोलन हुआ और बाबू श्यामसुंदर दास आंदोलन को मुखर बनाने के लिए जुट गए. उनके प्रयासों से आंदोलन तेज हुआ और नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी सभाओं के आंदोलन के बाद सरकार ने जुलाई 1896 में आज्ञा पत्र जारी कर अदालत में रोमन लिपि लिखने पर रोक लगाई.

नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य लगे रहे और 1896 में भारतीय भवन के वार्षिक अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों का असर दिखाई दिया. 1898 में बाबू श्यामसुंदर दास ने सार संक्षेप हिंदी में प्रकाशित किया. संयुक्त प्रांत और अवध में अदालती अक्षर और प्राइमरी शिक्षा, शिक्षक से नागरिक प्रचारिणी सभा की ओर से प्रकाशित कर नागरी भाषा के पक्ष में माहौल बनाया. इससे हिंदी का इस्तेमाल होने लगा.

इन सारे संघर्षों का नतीजा तब मिला जब 18 अप्रैल 1900 को लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकोलन ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हाइकोर्ट, ज्यूडिशियल कमिश्नर को लेकर आज्ञा पत्र जारी किया. इससे रोमन लिपि पर रोक लगी और हिंदी को सम्मान के साथ जगह मिली.

नागरी प्रचारिणी सभा.
नागरी प्रचारिणी सभा. (Photo Credit: ETV Bharat)

हिंदी का सर्वाधिक प्रमाणिक शब्दकोष: व्योमेश बताते हैं कि हिंदी विश्व कोष ने केंद्रीय सरकार की वित्तीय शब्दावली में बहुत बड़ी मदद की. इसके 12 भाग प्रकाशित किए गए. हिंदी सप्त सागर का संशोधन केंद्रीय सरकार की सहायता से सभा ने किया. 10 भागों में इसका प्रकाशन किया गया.

यह हिंदी का सर्वाधिक प्रमाणिक विस्तृत कोष है. लघु शब्द सागर और लघु उत्तर सप्त सागर का भी पब्लिकेशन यहां से किया गया. सभा ने देवनागरी लिपि में भारतीय भाषाओं के साहित्य का प्रकाशन और हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों में भी प्रकाशन कराया.

भारतीय भाषाओं ने भी अपनाया: व्योमेश शुक्ल ने बताया कि 1898 में पारिभाषिक शब्दावली तैयार की गई. हिंदी में पारिभाषिक शब्द निर्माण के इस प्रयास से गुजराती, मराठी, बंगाली सहित दूसरी भारतीय भाषाओं में भी ऐसे ही प्रयास किए गए.

पहले बिजली के तार को वायर कहा जाता था. यह बदला गया. बहुत से ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में लोग जानते थे और उनका हिंदी पता ही नहीं था. उसका शब्दकोश बनाकर सभा ने हिंदी को नई पहचान दी.

इसके अलावा संविधान के तमाम अंग्रेजी शब्द जो अंग्रेजी हुकूमत की पहचान थे, उनको खत्म करने के लिए सभा ने इनका ट्रांसलेशन हिंदी में किया. महत्वपूर्ण पदों के साथ अन्य चीजों को भी हिंदी में पेश किया, जो आज भी भारत की पहचान हैं. सभा एक विस्तृत और अद्भुत शब्दावली जल्द प्रकाशित करने वाला है.

