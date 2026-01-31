फेयरवेल से पहले गाड़ी में पुलिस का सायरन बजा स्टंट कर रहे थे छात्र, वाहन जब्त
पुलिस को देख छात्र मौके से वाहन छोड़कर भाग गए.
Published : January 31, 2026 at 5:20 PM IST
अलवर : अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूली छात्रों को फेयरवेल से पहले थार सहित कुछ गाड़ियों पर पुलिस का सायरन बजा स्टंट करना भारी पड़ गया. मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के तहत कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने वाहनों को जब्त किया है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि सूचना मिली कि अरावली विहार थाना क्षेत्र में कुछ स्कूली छात्र सड़क पर वाहनों में पुलिस का सायरन लगाकर सनरूफ से बाहर निकलकर तेज आवाज में गाने बजा रहे थे. साथ ही खिड़की के कांच से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे. इससे सड़क पर बड़ा जाम लग गया. उन्होंने बताया कि इस सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस व यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन के तहत कार्रवाई करते हुए मौके से थार सहित कुछ वाहनों को जब्त कर यातायात थाने लेकर आए. पुलिस को देख छात्र मौके से वाहन छोड़कर भाग गए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से फुटेज चेक की जा रही है.
पढ़ें. सड़कों पर लग्जरी गाड़ियों से स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने युवकों का पैदल जुलूस निकलवाया
एएसपी कांबले ने लोगों से अपील की है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपने वाहनों को चलाएं. सड़क पर वाहनों में पुलिस का सायरन लगाकर स्टंट करना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है. ऐसे वाहनों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर अलवर पुलिस कार्रवाई कर रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ स्कूली छात्र व युवक रोड पर गाड़ियों से निकलकर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके चलते सड़क पर वाहनों की कतार लग गई. स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी, जिस पर अरावली विहार थाना पुलिस व यातायात पुलिस ने कार्रवाई कर वाहनों को जब्त किया.