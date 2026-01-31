ETV Bharat / state

फेयरवेल से पहले गाड़ी में पुलिस का सायरन बजा स्टंट कर रहे थे छात्र, वाहन जब्त

अलवर : अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूली छात्रों को फेयरवेल से पहले थार सहित कुछ गाड़ियों पर पुलिस का सायरन बजा स्टंट करना भारी पड़ गया. मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के तहत कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने वाहनों को जब्त किया है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि सूचना मिली कि अरावली विहार थाना क्षेत्र में कुछ स्कूली छात्र सड़क पर वाहनों में पुलिस का सायरन लगाकर सनरूफ से बाहर निकलकर तेज आवाज में गाने बजा रहे थे. साथ ही खिड़की के कांच से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे. इससे सड़क पर बड़ा जाम लग गया. उन्होंने बताया कि इस सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस व यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन के तहत कार्रवाई करते हुए मौके से थार सहित कुछ वाहनों को जब्त कर यातायात थाने लेकर आए. पुलिस को देख छात्र मौके से वाहन छोड़कर भाग गए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से फुटेज चेक की जा रही है.