महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य से पहले तैयारियों में जुटा प्रशासन, काया माया झील में टेंकर से डाला गया पानी
दिल्ली सरकार के द्वारा सभी घाटों पर प्राकृतिक और आर्टिफिशियल सभी घाटों पर पानी भरने का कार्य दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जारी
Published : November 14, 2026 at 12:18 PM IST
नई दिल्ली: महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है आज खरना पूजन है. वही कल यानि रविवार को तीसरे दिन महापर्व छठ का संध्या अर्ध्य है. इसके मद्देनजर दिल्ली मे तैयारियां जोरों पर है. दिल्ली सरकार के द्वारा सभी घाटों पर प्राकृतिक और आर्टिफिशियल सभी छठ घाट पर पानी भरने का कार्य दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है. इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के काया माया झील में पानी कम होने की वजह से दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा आज सुबह से ही झील के अंदर पानी डालने का कार्य शुरू कर दिया गया है.
वही छठ घाट पर पहुंचे विनोद सिंह बताते हैं कि उनके घर में छठ पूजा का आयोजन हुआ है. इसलिए आज वे काया माया झील पर घाट तैयार करने के लिए पहुंचे हैं. हालांकि इस झील के अंदर साल भर पानी रहता है लेकिन इस बार थोड़ा पानी कम होने की वजह से जल बोर्ड के द्वारा सुबह से ही पानी डालने का कार्य किया जा रहा है. जिससे अब लग रहा है कि यहां पर महापर्व छठ अब श्रद्धालु आराम से कर सकेंगे.
वहीं कन्हैया कुमार बताते हैं कि उनके घर पर भी छठ पूजा का आयोजन हो रहा है. इसलिए वे और उनके परिवार के सदस्य काया माया झील पर आएं हैं ताकि रविवार को शाम की पूजा के लिए घाट तैयार कर सके. कन्हैया का कहना है कि वो आज सुबह यहां पहुंचे हैं और सुबह से ही दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा इस झील में पानी डालने का काम जारी है. जिससे अब झील के अंदर पानी और ज्यादा बढ़ गया है. यह पूजा पानी के अंदर ही खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्ध्य देने का नियम है इसलिए कमर तक पानी होने से पूजा अच्छी तरह से हो सकेगा.
वही हम आपको बता दें कि महापर्व छठ को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा 1400 छोटे और बड़े घाटों का निर्माण कराया जा रहा है. जहां श्रद्धालु छठ मना सकेंगे. वहीं आज महापर्व छठ का दूसरा दिन खरना है कल रविवार के दिन शाम को महापर्व छठ का पहला संध्या अर्ध्य है और सोमवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्ध्य देने के बाद छठ पूजा का समापन हो जाएगा.
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