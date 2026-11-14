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महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य से पहले तैयारियों में जुटा प्रशासन, काया माया झील में टेंकर से डाला गया पानी

दिल्ली के काया माया झील के अंदर पानी डालने का कार्य जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है आज खरना पूजन है. वही कल यानि रविवार को तीसरे दिन महापर्व छठ का संध्या अर्ध्य है. इसके मद्देनजर दिल्ली मे तैयारियां जोरों पर है. दिल्ली सरकार के द्वारा सभी घाटों पर प्राकृतिक और आर्टिफिशियल सभी छठ घाट पर पानी भरने का कार्य दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है. इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के काया माया झील में पानी कम होने की वजह से दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा आज सुबह से ही झील के अंदर पानी डालने का कार्य शुरू कर दिया गया है.

वही छठ घाट पर पहुंचे विनोद सिंह बताते हैं कि उनके घर में छठ पूजा का आयोजन हुआ है. इसलिए आज वे काया माया झील पर घाट तैयार करने के लिए पहुंचे हैं. हालांकि इस झील के अंदर साल भर पानी रहता है लेकिन इस बार थोड़ा पानी कम होने की वजह से जल बोर्ड के द्वारा सुबह से ही पानी डालने का कार्य किया जा रहा है. जिससे अब लग रहा है कि यहां पर महापर्व छठ अब श्रद्धालु आराम से कर सकेंगे.