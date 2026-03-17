ईद से पहले लखनऊ के बाजारों में रौनक, ‘रहमान डकैत’ स्टाइल पठानी सूट और फरसी सलवार का क्रेज
ईद की खरीदारी में जुटे लोग, लखनऊ के फेमस बाजारों में लगा लोगों का जमावड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 3:16 PM IST
लखनऊ: ईद को अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और इसी के साथ राजधानी लखनऊ के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. अमीनाबाद, नक्खास, निशातगंज और हजरतगंज जैसे प्रमुख बाजारों में इन दिनों खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है. महिलाएं, युवा और बच्चे सभी ईद की खरीदारी में जुटे हुए हैं. रोजा रखने के बावजूद लोग पूरे उत्साह के साथ बाजारों का रुख कर रहे हैं.
महिलाओं के फैशन की बात करें तो इस बार कई नए और स्टाइलिश ट्रेंड बाजार में छाए हुए हैं. खासतौर पर अलीना कट सूट, शरारा सलवार, फरसी सलवार, अनारकली, पाकिस्तानी सूट और काफ्तान सूट की काफी डिमांड देखने को मिल रही है. रंग-बिरंगे और स्टाइलिश डिजाइन के ये कपड़े महिलाओं को खूब आकर्षित कर रहे हैं.
वहीं युवाओं और पुरुषों में भी खास तरह के कपड़ों का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. दुकानदार मोहम्मद गुलजार ने बताया कि इस बार युवाओं में फिल्म ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत का पहना गया पठानी सूट काफी ट्रेंड में है. उन्होंने बताया कि काले रंग का पठानी सूट और उसके ऊपर रखा जाने वाला रुमाल युवाओं को खासा पसंद आ रहा है. इस सूट की डिमांड इतनी ज्यादा रही कि कई दुकानों में इसका कपड़ा खत्म हो चुका है.
खरीदारी करने आई इकरा बताती हैं कि इस बार लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में फरसी सलवार, अलीना कट' चिकन के सूट और पाकिस्तानी सूट काफी ट्रेंड में हैं. उन्होंने बताया कि वह खुद फारसी सलवार खरीदने आई हैं, जिसकी कीमत करीब 500 रुपये से लेकर हजार रुपये तक है.
नक्खास बाजार की बात करें तो यहां का माहौल पूरी तरह गुलजार नजर आ रहा है. यहां घर के इंटीरियर से जुड़े सामान, सेवई, खजूर, महिलाओं और बच्चों के कपड़ों की सैकड़ों दुकानें हैं, जहां भारी भीड़ उमड़ रही है.
दुकानदारों का कहना है कि रमजान के आखिरी दिनों में खरीदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. रोजा रखने के बावजूद महिलाएं और युवा बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, जो बाजारों की रौनक को और बढ़ा रहा है.
दूसरी ओर शाम होते ही लखनऊ के मशहूर होटलों और खाने-पीने की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है. मोबीन की निहारी, टुंडे कबाबी और इदरीस बिरयानी जैसे मशहूर ठिकानों पर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं. ये होटल शाम करीब 4 बजे खुलते हैं और सहरी के समय यानी सुबह 4 बजे तक खुले रहते हैं.
अक्सर लोग तरावीह की नमाज के बाद इन होटलों का रुख करते हैं और लखनऊ के मशहूर व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं. टुंडे कबाब, कुल्चा-निहारी और इदरीस बिरयानी इस दौरान लोगों की खास पसंद बने हुए हैं.
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