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ईद से पहले लखनऊ के बाजारों में रौनक, ‘रहमान डकैत’ स्टाइल पठानी सूट और फरसी सलवार का क्रेज

लखनऊ के दुकानों पर ईद की शॉपिंग शुरू. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वहीं युवाओं और पुरुषों में भी खास तरह के कपड़ों का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. दुकानदार मोहम्मद गुलजार ने बताया कि इस बार युवाओं में फिल्म ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत का पहना गया पठानी सूट काफी ट्रेंड में है. उन्होंने बताया कि काले रंग का पठानी सूट और उसके ऊपर रखा जाने वाला रुमाल युवाओं को खासा पसंद आ रहा है. इस सूट की डिमांड इतनी ज्यादा रही कि कई दुकानों में इसका कपड़ा खत्म हो चुका है.

महिलाओं के फैशन की बात करें तो इस बार कई नए और स्टाइलिश ट्रेंड बाजार में छाए हुए हैं. खासतौर पर अलीना कट सूट, शरारा सलवार, फरसी सलवार, अनारकली, पाकिस्तानी सूट और काफ्तान सूट की काफी डिमांड देखने को मिल रही है. रंग-बिरंगे और स्टाइलिश डिजाइन के ये कपड़े महिलाओं को खूब आकर्षित कर रहे हैं.

लखनऊ: ईद को अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और इसी के साथ राजधानी लखनऊ के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. अमीनाबाद, नक्खास, निशातगंज और हजरतगंज जैसे प्रमुख बाजारों में इन दिनों खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है. महिलाएं, युवा और बच्चे सभी ईद की खरीदारी में जुटे हुए हैं. रोजा रखने के बावजूद लोग पूरे उत्साह के साथ बाजारों का रुख कर रहे हैं.

बाजारों में लगी भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

दुकानदारों के मुताबिक यह खास तरह का कपड़ा काफी मुलायम, हल्का और स्ट्रेचेबल होता है, जिसे बलूचिस्तान के पठान अक्सर इस्तेमाल करते हैं. इसी स्टाइल से प्रेरित होकर युवा इस बार ईद पर रहमान डकैत स्टाइल पठानी सूट बनवा रहे हैं.दर्जी मोहम्मद सुफियान ने बताया कि रहमान डकैत स्टाइल पठानी सूट की सिलाई में काफी बारीकियां होती हैं. यही वजह है कि इसकी सिलाई सामान्य पठानी सूट की तुलना में करीब 200 रुपये अधिक ली जा रही है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

महिलाओं के बीच कपड़ों के साथ-साथ ज्वेलरी का भी खास क्रेज देखने को मिल रहा है. सना बताती हैं कि इस बार कश्मीरी चूड़ियां और कश्मीरी इयररिंग्स महिलाओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. कश्मीरी चूड़ियों की खासियत ये है कि इनमें बीच-बीच में छोटे-छोटे मेटल की चूड़ियां लगी होती हैं, जिनमें घुंघरू भी होते हैं. वहीं कश्मीरी इयररिंग्स लंबे मेटल के होते हैं, जिनमें घुंघरू लगे रहते हैं और ये महिलाओं को काफी पसंद आ रहे हैं.

कश्मीरी चूड़ियों की हो रही खूब डिमांड (Photo Credit; ETV Bharat)

खरीदारी करने आई इकरा बताती हैं कि इस बार लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में फरसी सलवार, अलीना कट' चिकन के सूट और पाकिस्तानी सूट काफी ट्रेंड में हैं. उन्होंने बताया कि वह खुद फारसी सलवार खरीदने आई हैं, जिसकी कीमत करीब 500 रुपये से लेकर हजार रुपये तक है.



नक्खास बाजार की बात करें तो यहां का माहौल पूरी तरह गुलजार नजर आ रहा है. यहां घर के इंटीरियर से जुड़े सामान, सेवई, खजूर, महिलाओं और बच्चों के कपड़ों की सैकड़ों दुकानें हैं, जहां भारी भीड़ उमड़ रही है.

ईद पर बाजार गुलजार (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं अमीनाबाद बाजार में कपड़ों की बड़ी मार्केट होने के कारण यहां खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के कपड़ों की खूब खरीदारी हो रही है. इन दोनों बाजारों में मिडिल क्लास के लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने आते हैं. सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग यहां खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं.ईद के मौके पर नए कपड़े पहनने की परंपरा के चलते घर के बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सभी नए कपड़े बनवा रहे हैं. इसी वजह से बाजारों में इस साल अलग-अलग अंदाज के फैशन ट्रेंड में हैं.

धुरंधर मूवी के रहमान डकैट के लुक को कर रहें कॉपी. (Photo Credit; ETV Bharat)

हालांकि महंगाई का असर भी इस बार देखने को मिल रहा है. दुकानदारों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार कपड़ों, घर के इंटीरियर और खानपान के सामानों की कीमतों में करीब 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई है.

दुकानदारों का कहना है कि रमजान के आखिरी दिनों में खरीदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. रोजा रखने के बावजूद महिलाएं और युवा बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, जो बाजारों की रौनक को और बढ़ा रहा है.

दूसरी ओर शाम होते ही लखनऊ के मशहूर होटलों और खाने-पीने की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है. मोबीन की निहारी, टुंडे कबाबी और इदरीस बिरयानी जैसे मशहूर ठिकानों पर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं. ये होटल शाम करीब 4 बजे खुलते हैं और सहरी के समय यानी सुबह 4 बजे तक खुले रहते हैं.

अक्सर लोग तरावीह की नमाज के बाद इन होटलों का रुख करते हैं और लखनऊ के मशहूर व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं. टुंडे कबाब, कुल्चा-निहारी और इदरीस बिरयानी इस दौरान लोगों की खास पसंद बने हुए हैं.



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