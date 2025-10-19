ETV Bharat / state

दीपावली से पहले बूंदी में एसपी राजेंद्र मीणा का पैदल भ्रमण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

दीपावली से पहले बूंदी में एसपी राजेंद्र मीणा ने पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया. ट्रैफिक व्यवस्था बदली, स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया.

Diwali 2025
पुलिस ने पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025

बूंदी: दीपावली का त्योहार करीब आते ही बूंदी शहर रोशनी और उल्लास से भरने को तैयार है. इसी बीच शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने खुद सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा लिया.

बाजारों का पैदल निरीक्षण: एसपी मीणा ने पुलिस अमले के साथ पैदल भ्रमण करते हुए बाजारों का निरीक्षण किया. उन्होंने कोटा रोड, इंद्रा मार्केट, महावीर सर्किल, सब्जी मंडी और चौगान बाजार तक जाकर आमजन से संवाद किया. दुकानदारों से सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सुझाव भी मांगे. इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा, कोतवाली प्रभारी भंवर सिंह, सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य, यातायात प्रभारी बहादुर सिंह सहित पुलिस लाइन और आरएसी का जाप्ता मौजूद था.

पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा (ETV Bharat Bundi)

दीपावली पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव: एसपी मीणा ने बताया कि दीपावली के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए सोमवार से ट्रैफिक व्यवस्था में अस्थाई बदलाव किया गया है. कोटा रोड, इंद्रा मार्केट, सब्जी मंडी और चौगान बाजार में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इन इलाकों में केवल पैदल आवागमन की अनुमति होगी ताकि लोग निश्चिंत होकर खरीदारी कर सकें. यातायात पुलिस के जवान हर प्रवेश बिंदु पर तैनात रहेंगे. वहीं, भीड़ वाले क्षेत्रों में सादा वर्दी में पुलिस कर्मी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे.

स्वदेशी अपनाने का दिया प्रेरक संदेश: भ्रमण के दौरान एसपी राजेंद्र मीणा ने सड़क किनारे मिट्टी के दीये बेच रहे कुम्हारों से दीये खरीदे. उन्होंने कहा कि दीपावली का असली आनंद अपने देशी उत्पादों को अपनाने में है. स्थानीय कलाकारों की मेहनत का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है. एसपी ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें.

विशेष गश्त और नाइट पेट्रोलिंग की व्यवस्था: दीपावली पर्व के दौरान सुरक्षा को पुख्ता रखने के लिए विशेष गश्त टीमों का गठन किया गया है. शहर के बाजारों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस, आरएसी और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है. रात में नाइट पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहेगी. वहीं फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें भी अलर्ट मोड पर रहेंगी ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

शांति और सौहार्द का संदेश: एसपी मीणा ने कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है. बूंदी की पहचान हमेशा शांति और भाईचारे के लिए रही है. उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखें और नियमों का पालन करते हुए त्योहार की खुशियों में शामिल हों.

उधर, दीपावली को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. मिठाइयों की दुकानों पर भीड़, सोने-चांदी की खरीदारी और सजावटी रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा है. इसी बीच एसपी का पैदल भ्रमण नागरिकों के लिए भरोसे का प्रतीक बना है. जहां लोग दीपों की सजावट में जुटे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी सजगता के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है.

