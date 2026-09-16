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पोल्ट्री फार्म में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री, दिवाली से पहले करनाल में अवैध कारोबार का भंडाफोड़

पोल्ट्री फार्म में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री ( ETV Bharat )

भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद : छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 90 पेटी तैयार पटाखे बरामद किए. इसके अलावा पटाखों से भरे पांच कट्टे, करीब 47 किलो पोटाश और दो क्विंटल से ज्यादा गंधक भी पुलिस के हाथ लगा है. इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद पुलिस ने पूरे सामान को कब्जे में ले लिया.

पोल्ट्री फार्म बना बारूद की फैक्ट्री : जिस जगह पर कभी मुर्गियां पाली जाती थीं, उसी बंद पोल्ट्री फार्म की बिल्डिंग में पटाखे बनाने का काम चल रहा था. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की तो वहां पटाखों के निर्माण में जुटे एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारी मिले. अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया

करनाल : दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही करनाल में अवैध पटाखों के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है. कुंजपुरा थाना क्षेत्र के गांव मोहिदीनपुर में पुलिस ने एक बंद पोल्ट्री फार्म पर छापेमारी कर वहां चल रही अवैध पटाखा फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है. यहां चोरी-छिपे पटाखों का निर्माण किया जा रहा था.

बिना लाइसेंस चल रहा था पटाखों का कारोबार : पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक ये फैक्टरी बिना लाइसेंस और आवश्यक अनुमति के चलाई जा रही थी. यूपी के कैराना क्षेत्र के रहने वाले शाहीर नाम के व्यक्ति पर इस अवैध फैक्टरी को संचालित करने का आरोप है. पुलिस अब फैक्टरी के संचालन, इसमें शामिल लोगों और पटाखों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है.

भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद (ETV Bharat)

आईजी रेंज टीम और CIA-3 की संयुक्त कार्रवाई : अवैध पटाखा फैक्टरी के खिलाफ यह कार्रवाई करनाल रेंज आईजी की टीम और CIA-3 पुलिस ने संयुक्त रूप से की. त्योहारी सीजन से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. बरामद विस्फोटक सामग्री को लेकर पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

बिना लाइसेंस चल रहा था पटाखों का कारोबार (ETV Bharat)

अब पूरे नेटवर्क की जांच पर पुलिस का फोकस : पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस फैक्ट्री में कब से पटाखे बनाए जा रहे थे, तैयार माल कहां सप्लाई किया जाना था और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोग कौन-कौन हैं. पुलिस की जांच के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है.

मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

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