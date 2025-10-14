दीपावली से पहले ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे खराब, AQI लेवल 268 पहुंचा; एक्सपर्ट बोले- सुबह, शाम और रात में कम निकलें
यूपी में सुबह-शाम हल्की गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो गई है. वहीं कई जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 8:52 PM IST
लखनऊ : मौसम में बदलाव हो रहा है. सुबह-शाम हल्की गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के कई जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है. शहर के पांच इंडस्ट्रियल एरिया में येलो अलर्ट है. सुबह शाम इन जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बढ़ जाता है. इसके अलावा लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ एवं मेरठ का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है.
नोएडा का AQI सबसे ज्यादा 268 : सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड यानी सीपीसीबी की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा का एक्यूआई 268, मेरठ का एक्यूआई 201, गाजियाबाद का एक्यूआई 243, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 297, गोरखपुर का एक्यूआई 86, प्रयागराज का एक्यूआई 113, लखनऊ का एक्यूआई 168, मुरादाबाद का एक्यूआई 114, वृंदावन का एक्यूआई 80, गोरखपुर का एक्यूआई 138, कानपुर का एक्यूआई 131, बरेली का एक्यूआई 112, झांसी का एक्यूआई 141, प्रतापगढ़ का एक्यूआई 194 और वाराणसी का एक्यूआई 64 हैं.
केंद्रीय विद्यालय लखनऊ का AQI 217 : सीपीसीबी रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ के ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया का एक्यूआई 199, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ का एक्यूआई 217, लालबाग का एक्यूआई 161, गोमतीनगर का एक्यूआई 87, अंबेडकर नगर विवि का एक्यूआई 182 और कुकरैल पिकनिक स्पॉट का एक्यूआई 109 हैं. यह प्रदूषण स्तर मंगलवार शाम की रिपोर्ट के मुताबिक है. बीते सप्ताह इंडस्ट्रियल क्षेत्र का एक्यूआई 300 अंक के पार पहुंच गया था. लेकिन बीते को शुक्रवार से बारिश होने से इंडस्ट्रियल एरिया का प्रदूषण स्तर 300 अंक के नीचे आ गया.
सुबह, शाम और रात में बाहर निकलने से बचें : उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. उमेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि इस समय प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है. ऐसे मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है. इंडस्ट्रियल एरिया का हाल बहुत खराब रहता है. सुबह, शाम और रात के समय प्रदूषण स्तर 350 के पार पहुंच जाता है. जो खतरनाक स्टेज में आता है. इसके अलावा दोपहर के समय में प्रदूषण स्तर 100 से लेकर 200 के बीच में निम्नवत बना रहता है. इसलिए जिस समय प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ है यानी सुबह, शाम और रात के समय अधिक बाहर न निकलें. सर्दी से बच के रहें.
एक्यूआई गुणवत्ता
- 0-50 अच्छी
- 51-100 संतोषजनक
- 101-200 मध्यम
- 201-300 खराब
- 301-400 बेहद खराब
- 401-500 खतरनाक
यह भी पढ़ें : आजम खान ने Y सिक्योरिटी लेने से किया मना, बोले- मैं मुर्गी-चोर, मुझे सिक्योरिटी कैसे, भरोसा नहीं