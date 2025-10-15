ETV Bharat / state

गाजियाबाद में फाइलों की जगह ब्रश और सैंडपेपर लिए दिखे अधिकारी, जानिए क्या है मामला

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने भी कार्यालय को किया पेंट
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने भी कार्यालय को किया पेंट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 15, 2025 at 6:10 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में बुधवार को अलग ही नजरा दिखा. जहां आम दिनों में अधिकारी और कर्मचारी फाइलों के ढेर दस्तावेजों और मीटिंग में मसरूफ दिखाई देते हैं, वहीं बुधवार को उनके हाथों में फाइलें नहीं बल्कि पेंट ब्रश, बाल्टी और सेंड पेपर दिखाई दिए. दरअसल, दिवाली से पहले विकास भवन की रंगाई और पुताई की जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपी गई है.

गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की तरफ से दिवाली से पहले एक नई पहल की शुरुआत की गई है. इसके तहत, विकास भवन में तैनात सभी 27 अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यालय की रंगाई-पुताई करने और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को दिवाली से पहले रंगाई पुताई का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल विकास भवन के सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में जुटे हुए हैं.

सफाई के साथ कर रहे रंगाई-पुताई भी: इसपर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने कहा, आमतौर पर जब हम किसी सरकारी कार्यालय की बात करते हैं तो मन में ख्याल आता है कि कार्यालय गंदा होगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. गाजियाबाद विकास भवन में एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत विकास भवन में काम करने वाले तमाम अधिकारी, क्लेरिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने कार्यालय की न सिर्फ सफाई करेंगे, बल्कि रंगाई-पुताई और सजाने का भी काम करेंगे. जब कोई व्यक्ति अपने हाथ से सफाई या फिर रंगाई करता है तो उसके भीतर जिम्मेदारी की भावना आती है, कि इसे आगे भी साफ करना है और किसी को गंदा नहीं करने देना है.

दंड नहीं निवेदन: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ था, जिसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम थे. इसे लेकर चर्चा थी कि दंड के रूप में अधिकारियों और कर्मचारियों को यह काम सौंपा गया है. इसपर अधिकारी अभिनव गोपाल ने कहा, अधिकारियों और कर्मचारियों को दंड के रूप में ऐसा करने को नहीं कहा गया है, बल्कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से निवेदन किया गया है कि जिस तरह वे दिवाली से पहले घर को सजाते हैं, ठीक उसी तरह वे अपने सरकारी कार्यालय को भी साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम करें. विकास भवन में 27 अधिकारी तैनात हैं. बुधवार से रंगाई-पुताई का काम शुरू हो गया है, जो 18 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा.

कर्मचारी दिखे उत्साहित: सभी विभाग के अधिकारी अपने कार्यालय की रंगाई पुताई के लिए पेंट ब्रश आदि लेकर आ रहे हैं. पेंट सही तरीके से हो, इसके लिए चार पेंटरों को भी बुलाया गया है, जो कि पेंट का मिश्रण या किस तरह से पेंट करना है इस बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी दे रहे हैं. प्रक्रिया के दौरान तमाम अधिकारी और कर्मचारी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद पहला जिला है, जहां दिवाली से पहले इस तरह की पहल की गई है.

