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हरिद्वार में कैबिनेट बैठक शुरू, सीएम धामी और मंत्रियों ने पहले की गंगा पूजा, सुख समृद्धि की कामना की

हरिद्वार में आज कैबिनेट की बैठक ( Etv Bharat )

हरिद्वार में धामी कैबिनेट की बैठक: बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट के सभी मंत्री हरिद्वार पहुंचे. कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने हरकी पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की. गंगा पूजन के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य मेला नियंत्रण भवन पहुंचे, जहां कैबिनेट की बैठक शुरू हुई.