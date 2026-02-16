आगरा में शादी से पहले सड़क हादसा, बाइक सवार युवक और किशोर को कार ने रौंदा
17 फरवरी को लग्नोत्सव था, परिवार में मचा कोहराम, पुलिस जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 9:57 AM IST
आगरा: बाह थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम आगरा-इटावा स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. गांव नरहौली और गांव जरार के बीच एक बेकाबू कार ने बाइक को रौंद दिया. हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उपचार के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर किया. हादसे में मरने वाले युवक की हाल में ही शादी होनी थी. उसका 17 फरवरी को लग्नोत्सव था. इस दिन युवक के शादी के डेट निकलनी थी. शादी की तैयारी में जुटे परिवार में कोहराम मच गया है.
बाह थाना क्षेत्र के गांव आम का पुरा निवासी शेर सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा जितेंद्र (21) रविवार की शाम बाइक से रिश्तेदार सचिन (16) के साथ किसी काम से जरार गया था. गांव नरहौली और गांव जरार के बीच स्थित ढाबा के पास तेज रफ्तार कार ने उसके बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए. सूचना पर पहुंची बाह पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाह सीएचसी पर भर्ती कराया. जहां से डॉक्टरों ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. जहां पर दोनों को मौत हो गई.
मातम में बदली शादी की खुशियां: शेर सिंह ने बताया कि बेटा जितेंद्र की शादी धौलपुर के महाजपुर गांव की युवती से तय हुई थी. बेटे का 17 फरवरी को लग्नोत्सव था. परिवार शादी की तैयारी में जुटा था. जैसे ही जितेंद्र और सचिन की मौत की खबर परिजन को मिली तो शादी के घर में मातम मच गया. हर किसी का रो रोकर बुरा हाल है.
थाना प्रभारी निरीक्षक सत्य देव शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद वाहन को जब्त कर लिया गया है. मृतक के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.