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पंचायती राज चुनाव: मुख्यमंत्री बनने से पहले शिवचरण माथुर रहे थे भीलवाड़ा के जिला प्रमुख, व्यास के कुर्सी छोड़ने पर मिली गद्दी

भीलवाड़ा जिला परिषद ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. जिला परिषद के 45 वार्ड है, जिनके सदस्यों का चुनाव होगा. इसमें कांग्रेस एवं भाजपा के साथ आरएलपी एवं निर्दलीय उम्मीदवार भी सियासी भाग्य आजमा रहे हैं. जिले की 16 पंचायत समितियां में पहले व दूसरे चरण में मतदान होगा. भीलवाड़ा जिला प्रमुख पद पर रहे एक शख्स ने प्रदेश की दो बार कमान संभाली. ये शख्स थे- शिवचरण माथुर, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे. जिला परिषद के गठन के बाद पहले जिला प्रमुख रमेशचंद्र व्यास और दूसरे जिला प्रमुख शिवचरण माथुर थे. माथुर ने दो बार राजस्थान के सीएम रहे.