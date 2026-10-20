पंचायती राज चुनाव: मुख्यमंत्री बनने से पहले शिवचरण माथुर रहे थे भीलवाड़ा के जिला प्रमुख, व्यास के कुर्सी छोड़ने पर मिली गद्दी
जिला परिषद के गठन के बाद पहले जिला प्रमुख रमेशचंद्र व्यास और दूसरे जिला प्रमुख शिवचरण माथुर थे.
Published : October 20, 2026 at 3:15 PM IST
भीलवाड़ा: जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. जिला परिषद के 45 वार्ड है, जिनके सदस्यों का चुनाव होगा. इसमें कांग्रेस एवं भाजपा के साथ आरएलपी एवं निर्दलीय उम्मीदवार भी सियासी भाग्य आजमा रहे हैं. जिले की 16 पंचायत समितियां में पहले व दूसरे चरण में मतदान होगा. भीलवाड़ा जिला प्रमुख पद पर रहे एक शख्स ने प्रदेश की दो बार कमान संभाली. ये शख्स थे- शिवचरण माथुर, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे. जिला परिषद के गठन के बाद पहले जिला प्रमुख रमेशचंद्र व्यास और दूसरे जिला प्रमुख शिवचरण माथुर थे. माथुर ने दो बार राजस्थान के सीएम रहे.
इस बार चुना जाएगा 15वां जिला प्रमुख: भीलवाड़ा के 66 साल के सियासी सफर में स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक जिले में कांग्रेस का दबदबा रहा. अब तक 14 जिला प्रमुख रहे हैं. इनमें आठ जिला प्रमुख कांग्रेस तो छह भाजपा से रहे हैं. निवर्तमान जिला प्रमुख बरजी बाई भील भाजपा की छठी और लगातार तीसरी जिला प्रमुख थी. भाजपा की ओर से पहले जिला प्रमुख डॉ. रतनलाल जाट फरवरी 1995 में बने थे. उनके बाद भाजपा के कन्हैयालाल धाकड़ दूसरे, पीरचंद सिंघवी तीसरे, रामचंद्र सेन चौथे, शाक्ति सिंह हाड़ा पांचवें व बरजीबाई भील छठी जिला प्रमुख थी.
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स्वतंत्रता सेनानी व्यास थे पहले जिला प्रमुख: भीलवाड़ा में पहले निर्वाचित जिला प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रमेशचंद व्यास थे. उनके बेटे कैलाश व्यास ने बताया कि 2 अक्टूबर 1959 को पिता रमेशचंद्र व्यास जिला प्रमुख बने. वे 10 मार्च 1961 तक जिला प्रमुख रहे. व्यास जिला प्रमुख के साथ सांसद भी थे. एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से उन्होंने जिला प्रमुख का पद छोड़ा तो शिवचरण माथुर भीलवाड़ा के दूसरे जिला प्रमुख निर्वाचित हुए. माथुर ने सांसद का चुनाव लड़ा. सन 1964 से माथुर लगातार विधायक व मंत्री रहे. वे दो बार मुख्यमंत्री रहे. माथुर असम के राज्यपाल भी रहे.
जिला प्रमुख के कार्यकाल का ब्योरा :
|क्र.सं.
|नाम
|कब से कब तक
|1
|रमेशचंद्र व्यास (स्वतंत्रता सेनानी)
|02-10-1959 से 10-03-1961
|2
|शिवचरण माथुर
|11-03-1961 से 25-02-1965
|3
|यशवंत सिंह नाहर
|26-02-1965 से 08-08-1977
|4
|प्रशासक (जिला कलेक्टर )
|09-08-1977 से 06-01-1982
|5
|हफीज मोहम्मद
|07-01-1982 से 10-07-1988
|6
|प्रशासक
|11-07-1988 से 19-07-1988
|7
|हफीज मोहम्मद
|20-07-1988 से 26-07-1991
|8
|प्रशासक
|27-07-1991 से 13-02-1995
|9
|डॉ. रतनलाल जाट
|13-02-1995 से 11-12-1998
|10
|रतनलाल भील
|12-12-1998 से 11-02-2000
|11
|कमला धाकड़
|12-02-2000 से 09-02-2005
|12
|कन्हैयालाल धाकड़
|10-02-2005 से 17-02-2010
|13
|सुशीला सालवी
|18-02-2010 से 07-02-2015
|14
|पीरचंद सिंघवी
|07-02-2015 से 11-08-2016
|15
|रामचन्द्र सेन
|29-08-2016 से 02-12-2016
|16
|शक्ति सिंह हाड़ा
|02-12-2016 से 07-02-2020
|17
|प्रशासक
|08-02-2020 से 09-12-2020
|18
|बरजी बाई भील
|10-12-2020 से
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