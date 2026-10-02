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पटवारी का गृहमंत्री शाह से सवाल, सरकार से पूछें जहरीले शराब, कफ सीरफ के लिए किस नेता की जिम्मेदारी?

भोपाल: केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत गर्माई हुई है. भोपाल दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केन्द्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया है कि उन्हें अपने दौरे के लिए प्रदेश में पिछले कुछ समय में घटी घटनाओं को लेकर राजनीतिक जिम्मेदारी तय कर उनके नाम जनता को बताना चाहिए.

पत्रकारों से रूबरू हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कई सवाल पूछे हैं. जीतू पटवारी ने कहा कि राजधानी भोपाल आ रहे केन्द्रीय गृह को प्रदेश में हुई घटनाओं का लेकर सरकार से सवाल करना चाहिए और जनता को स्पष्ट करके जाना चाहिए कि आखिर प्रदेश में जहरीली कफ सीरफ में हुई 25 मौतों के लिए राजनीतिक जिम्मेदारी किसकी है?

उधर कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बालाघाट में कार्यक्रम के बाद बालाघाट एसपी और कलेक्टर दोनों की केन्द्रीय गृहमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजकर शिकायत की है. इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से विशेषाधिकार हनन का भी नोटिस भेजा जाएगा.

प्रदेश के सागर में जहरीली शराब से हुई 100 से ज्यादा मौतों की जिम्मेदारी किसकी थी? आबकारी मंत्री का इस पर क्या दायित्व था? अमित शाह को इनसे पूछना चाहिए कि प्रदेश में करीबन 25 साल से बीजेपी की सरकार होने के बाद भी प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, आखिर इसके लिए कौन सा मंत्री जिम्मेदार है. इंदौर में जहरीले पानी से हुई 36 मौतों के लिए राजनीतिक जिम्मेदारी किसकी थी?

अमित शाह को प्रदेश सरकार और संगठन से चर्चा करनी चाहिए और बताना चाहिए कि इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदारी किसकी है? पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के भ्रष्टाचार का कैंसर हर परिवार को प्रभावित कर रहा है और इस भ्रष्टाचार का पैसा आखिर कहां जा रहा है, इसका उत्तर भी केन्द्रीय गृह मंत्री को देना चाहिए. प्रदेश पर करीबन 6 लाख करोड़ का कर्ज आ गया है.

प्रदेश के हर व्यक्ति पर 80 हजार का कर्ज

हर व्यक्ति पर 80 हजार का कर्ज हो गया है और हमारी सरकार हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीद रही है. इतने कर्ज के बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुविधाएं चाहिए. पटवारी ने कहा कि उज्जैन में पुस्तैनी मकान तोड़ते समय मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू सागर में जहरीली शराब से 100 लोगों की मौत और कई महिलाएं विधवाएं हो गईं, बालाघाट में हुई घटना पर क्यों नहीं आए?

बालाघाट एसपी-कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा

जीतू पटवारी ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बालाघाट जैसे संवेदनशील जिले में पहुंचने के बाद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए. कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर नहीं थे. पटवारी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि देश के नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया.

बालाघाट कलेक्टर और एसपी के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन की शिकायत की जाएगी. पटवारी ने कहा कि इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति के पास पत्र भेजकर शिकायत भेजी गई है. इसके अलावा आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन से भी दोनों अधिकारियों की शिकायत की जाएगी.