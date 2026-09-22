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मधुमक्खियों पर बीटल का हमला, शहद और कॉलोनियों को भारी नुकसान, अब पालकों को मिलेगी 30 फीसदी राहत

शिमला: मधुमक्खी पालन से अपनी आजीविका चलाने वाले पालकों के लिए कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों से सामने आई नुकसान की खबर ने चिंता बढ़ा दी है. छोटे छत्ते वाले भृंग (एथिना टुमिडा मरे) के प्रसार से मधुमक्खी पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. यह भृंग मधुमक्खी के बॉक्स में अपना लारवा छोड़ता है, जो कुछ ही दिनों में शहद और मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को प्रभावित कर सकता है. कांगड़ा, बंड्डी, नागण, फट और कल्याड़ा क्षेत्रों में सामने आए इस नुकसान के बाद अब प्रभावित मधुमक्खी पालकों को राहत देने की पहल की गई है.

प्रदेश सरकार प्रभावित पालकों को 30 प्रतिशत राहत राशि प्रदान करेगी. इसके साथ ही मधुमक्खी पालन को आर्थिक रूप से संबल देने और शहद के विपणन को बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं. बागवानी विभाग को शहद की बिक्री बिग बास्केट के माध्यम से करवाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में अब प्रभावित पालकों को राहत मिलने के साथ ही उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के नए विकल्प तलाशने की तैयारी भी शुरू हो गई है.

बीटल से शहद-मधुमक्खियों की कॉलोनियों को नुकसान

कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छत्ते वाले भृंग के प्रसार के कारण मधुमक्खी पालकों को नुकसान हुआ है. अधिकारियों ने बताया कि यह बीटल मधुमक्खियों के बॉक्स में लारवा छोड़ता है. इसके बाद कुछ ही दिनों में शहद और मधुमक्खियों की कॉलोनी को भारी नुकसान पहुंचता है. इस स्थिति से मधुमक्खी पालन के व्यवसाय पर असर पड़ा है.

प्रभावित पालकों को मिलेगी 30 प्रतिशत राहत राशि

राजस्व, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रभावित मधुमक्खी पालकों को राहत प्रदान करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 'बीटल के हमले से नुकसान उठाने वाले मधुमक्खी पालकों को 30 प्रतिशत राहत राशि प्रदान की जाएगी. मंत्री ने यह निर्देश बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दिए. इस बैठक में कांगड़ा जिले के प्रभावित क्षेत्रों में मधुमक्खी पालकों को हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई.'