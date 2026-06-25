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बूंदी: रामझर महादेव धाम में मधुमक्खियों ने संतों पर किया हमला, 4 गंभीर रूप से घायल

बूंदी के रामझर महादेव धाम में गंगा दशमी महायज्ञ के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने साधु-संतों पर अचानक हमला कर दिया.

Bundi BEE ATTACK
संतों का इलाज अस्पताल में जारी है (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 8:52 PM IST

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बूंदी: जिले के दरा का नयागांव स्थित प्रसिद्ध रामझर महादेव धाम में गुरुवार को गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अचानक कोहराम मच गया. महायज्ञ में शामिल साधु-संतों पर मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने हमला कर दिया. इस अप्रत्याशित घटना से पूरे परिसर में अफरा-तफरी फैल गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

जानकारी के अनुसार नयागांव स्थित रामझर महादेव परिसर में गंगा दशमी महायज्ञ का आयोजन किया गया था. महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद विभिन्न स्थानों से आए साधु-संत भगवान रामझर महादेव के दर्शन करने पहुंचे. दर्शन के बाद कई संत मंदिर परिसर में स्थित धूने के समीप आराम कर रहे थे. ठीक उसी समय अचानक मधुमक्खियों का विशाल झुंड वहां पहुंचा और संतों पर हमला बोल दिया.

डॉ. दीक्षा कुमारी (ETV Bharat Bundi)

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4 संत गंभीर घायल: प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि मधुमक्खियों के हमले से वहां मौजूद संतों और श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. कुछ ही मिनटों में कई संत मधुमक्खियों के डंक का शिकार हो गए. घटना में करीब 6 से 7 साधु-संत घायल हो गए, जबकि चार संतों की हालत गंभीर बताई जा रही है. ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने तुरंत घायलों की मदद की और उन्हें बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया.

सभी खतरे के बाहर: जिला अस्पताल में तैनात डॉ. दीक्षा कुमारी ने बताया कि मधुमक्खी हमले में घायल संतों को तत्काल उपचार दिया गया. गंभीर रूप से घायल चार संतों को मेडिकल वार्ड में भर्ती कर उनकी निरंतर निगरानी की जा रही है. डॉक्टरों के अनुसार सभी मरीज फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन और घाव के कारण उनका उपचार जारी है.

जिला अस्पताल पुलिस चौकी के कॉन्स्टेबल हनुमाना राम ने बताया कि साथेली निवासी संत रामदास, सियाणा निवासी संत बाबा मंगलदास, किशनदास महाराज सहित चार संत गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद संत रामझर महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे थे. दर्शन के बाद जब वे धूने के पास बैठे थे, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभाग सक्रिय हो गए. स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में मदद की.

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