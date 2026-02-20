ETV Bharat / state

प्रयागराज में छात्रों पर मधुमक्खियों का हमला, 42 छात्र-छात्राएं घायल, कंपनी बाग में पिकनिक पर आए थे बच्चे

सभी बच्चों को एंबुलेंस से एसआरएन अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के बाद 40 बच्चों को छुट्टी दे दी गई. दो बच्चे भर्ती हैं.

इलाज के बाद 40 बच्चों को दी गई छुट्टी. (Photo Credit; ETV Bharat)
February 20, 2026

प्रयागराज : चंद्रशेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) में शैक्षिक भ्रमण के दौरान शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूली बच्चों के एक समूह पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. मधुमक्खियों के हमले में कुल 42 छात्र-छात्राएं घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.

पार्क में मची चीख पुकार : कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय समेत विभिन्न ब्लॉकों के स्कूलों के छात्र-छात्राएं एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण (पिकनिक) पर आए थे. शुक्रवार दोपहर पार्क परिसर में बच्चे खेलकूद कर रहे थे और घूम रहे थे, तभी अचानक मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड उन पर टूट पड़ा. चीख-पुकार मच गई और वे जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

शिक्षकों ने बच्चों को संभाला : कई छात्र-छात्राओं को मधुमक्खियों ने डंक मार दिया. मौके पर मौजूद शिक्षकों ने किसी तरह बच्चों को संभाला और तुरंत प्रशासन को सूचना दी. घायल बच्चों को एंबुलेंस और अन्य साधनों से इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया. घटना के बाद कुछ देर के लिए अभिभावकों और शिक्षकों में चिंता का माहौल रहा, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया है.

दो बच्चों का चल रहा इलाज : एसआरएन अस्पताल के मेडिसिन इमरजेंसी में सभी 42 बच्चों को भर्ती किया गया. बच्चों का इलाज करने वाले डॉ. मिथिलेश के अनुसार, 40 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि दो बच्चों का इलाज एहतियातन जारी है. डॉक्टरों का कहना है कि सभी बच्चों की हालत फिलहाल सामान्य है.

