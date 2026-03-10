ETV Bharat / state

अंबेडकरनगर के मंदिर में मधुमक्खियों का हमला, एक की मौत और दो अन्य घायल

अंबेडकरनगर: अंजलालपुर कोतवाली क्षेत्र के जीवत नर्सरी बाजार स्थित औघड़ बाबा स्थान पर मंगलवार सुबह मधुमक्खियों के झुंड ने श्रद्धालुओं पर अचानक हमला कर दिया. इसमें एक अधेड़ व्यक्ति की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के समय मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जिसके चलते हमले के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. जैतपुर थाना क्षेत्र के कुठमा राजापुर गांव निवासी 55 वर्षीय संतराम अपनी पत्नी यशोदा के साथ दर्शन के लिए आए थे.

मेले के दौरान मची भगदड़: मंगलवार को यहां लगने वाले साप्ताहिक मेले के कारण श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी हुई थी. इसी दौरान मंदिर परिसर में लगे एक बड़े मधुमक्खी के छत्ते से अचानक झुंड निकल आया और सीधे संतराम पर हमला बोल दिया. इस हमले की चपेट में आकर जीवत निवासी बसंत लाल और गोलपुर निवासी रामविलास भी बुरी तरह घायल हो गए. अचानक हुए इस हमले से मंदिर परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे.

उपचार के दौरान अधेड़ की मौत: सूचना मिलने पर एंबुलेंस बुलाई गई और गंभीर रूप से घायल संतराम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी ले जाया गया. हालांकि, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. अन्य घायलों का अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया है और उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. परिजनों के अनुसार संतराम के दोनों बेटे पानीपत में काम करते हैं और गांव में वे अपनी पत्नी के साथ अकेले ही रहते थे.