मधुमक्खियों का हमला, कवर्धा के भागूटोला में मची भगदड़, 4 लोग घायल

कवर्धा: खेत में खेती किसानी का काम कर रही महिलाओं पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक से हमला कर दिया. मधुमक्खियों के हमले में खेत में काम कर रही चार महिलाएं बुरी तरह से जख्मी हो गईं. सभी महिलाओं को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल ले जाया गया. ग्रामीणों ने बताया कि सिटी कोतवाली थाना इलाके के ग्राम भागूटोला में महिलाएं खेत में काम कर रही थीं. तभी मधुमक्खियों के झुंड ने उनपर हमला कर दिया. महिलाएं जबतक कुछ समझ पाती वो बुरी तरह से घायल हो गईं. मौके पर मौजूद बाकि लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी सुरक्षा की.

मधुमक्खियों का हमला

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि महिलाएं जिस जगह पर काम कर रहीं थीं उसी जगह पर एक बड़ा पेड़ है. पेड़ में मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा है. उसी छत्ते से निकली मधुमक्खियों ने काम कर रही महिलाओं पर हमला किया. बचने के लिए महिलाएं इधर उधर भागने लगीं लेकिन चार महिलाओं को मधुमक्खियों ने बुरी तरह से घायल कर दिया. बाद में ग्रामीणों ने किसी तरह से महिलाओं को वहां से हटाया और घर तक लेकर आए.