क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला, अंपायर की मौत, कई खिलाड़ी घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक पारी के 40 ओवर पूरे होने और दूसरी पारी के 17.5 ओवर के दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड मैदान में आ पहुंचा.

उन्नाव में मधुमक्खियों के जानलेवा हमले में वरिष्ठ अंपायर की मौत. (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार स्टेडियम की पिच-बी पर केसीए की ओर से अंडर-13 क्रिकेट मैच आयोजित किया जा रहा था. मैच समाप्त होने के बाद मानिक गुप्ता साथी अंपायर जगदीश का इंतजार कर रहे थे. जगदीश पास ही चल रहे पैरामाउंट और वाईएमसीए के बीच मुकाबले में अंपायरिंग कर रहे थे.

इस अप्रत्याशित घटना में वरिष्ठ अंपायर मानिक गुप्ता (60) गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पहले स्थानीय निजी अस्पताल और बाद में कानपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद खिलाड़ियों और दर्शकों में अफरा-तफरी मच गई.

उन्नाव: उन्नाव के अंबिकापुरम स्थित राहुल सप्रू स्टेडियम में बुधवार दोपहर खेले जा रहे क्रिकेट मैच के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया.

हमला इतना अचानक था कि खिलाड़ियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. जान बचाने के लिए कई खिलाड़ी मैदान पर ही लेट गए, जबकि अन्य लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे.

इसी अफरा-तफरी के बीच मधुमक्खियों ने मानिक गुप्ता को घेर लिया और उन्हें कई स्थानों पर डंक मार दिए. लगातार हमले के कारण वह मैदान पर ही बेहोश होकर गिर पड़े.

वरिष्ठ अंपायर मानिक गुप्ता. (ETV Bharat)

मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल अंपायर को तत्काल शुक्लागंज के एक निजी अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया. परिजन उन्हें पहले कानपुर के हैलट अस्पताल ले गए. हालत में सुधार न होने पर उन्हें कार्डियोलॉजी संस्थान में भर्ती कराया गया, लेकिन शाम तक इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. खेल प्रेमियों और स्थानीय क्रिकेट समुदाय में भी शोक की लहर दौड़ गई. बताया जाता है कि मानिक गुप्ता लंबे समय से क्रिकेट अंपायरिंग से जुड़े थे और अपने शांत स्वभाव व निष्पक्ष निर्णयों के लिए जाने जाते थे.

मधुमक्खियों के हमले के बाद मैच को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया. आयोजकों ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संवेदना प्रकट की. साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है.