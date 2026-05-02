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मां विंध्यवासिनी धाम दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों का हमला; 25 लोग घायल

मां विंध्यवासिनी धाम दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों का हमला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: विंध्याचल दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. श्रद्धालुओं को मधुमक्खियों ने दौड़ा-दौड़ाकर काटा. घटना में 25 श्रद्धालु घायल हो गए हैं. इनमें से 5 की हालत गंभीर है. सभी का इलाज कराया जा रहा है.

विंध्याचल थाना प्रभारी अविनाश प्रकाश राय ने बताया कि रायबरेली से श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने आए थे. पीपल के पेड़ की नीचे खाना बना रहे थे. इस दौरान मधुमखियों ने हमला कर दिया सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है. सबकी हालत ठीक है.

विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में शुक्रवार को विंध्यवासिनी देवी का दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. मधुमक्खियों के हमले से श्रद्धालुओं ने भागकर अपनी जान बचाई. 5 की हालत गंभीर होने पर पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विंध्याचल में एंबुलेंस के माध्यम से भर्ती कराया गया है.

श्रद्धालु दुर्गेश ने बताया कि वह सभी लोग रायबरेली जिले से आए हैं. दुर्गश यादव के साथ ही सुनील और अनारकली सहित कुल 25 की संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने पहुंचे थे. सभी लोग अटल चौक के पास पीपल के पेड़ के नीचे खाना बना रहे थे. इस दौरान आग जलाने पर धुंआ निकालने के कारण मधुमक्खियां आक्रोशित हो गईं.