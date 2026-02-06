सोमेश्वर में बीर सिंह बोरा मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू, पहले मैच में जय गोलू क्लब ने त्रिशूल क्लब को हराया
त्रिशूल क्लब ने 20 ओवरों में 125 रन बनाए, जय गोलू क्रिकेट क्लब ने 19 ओवर में जीत हासिल की, गणेश प्लेयर ऑफ द मैच
अल्मोड़ा: जिले के सोमेश्वर में आज शुक्रवार से क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई. सवेरा कल्याण समिति द्वारा मां उत्तराखंड स्टेडियम में इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमार ने किया.
बीर सिंह बोरा मेमोरियल क्रिकेट कप 2026 प्रतियोगिता शुरू: बीर सिंह बोरा मेमोरियल सोमेश्वर क्रिकेट कप 2026 के उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोगों और दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. ये इस इलाके का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है और खेल प्रेमियों में इसको लेकर बहुत आकर्षण रहता है.
जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमार ने किया उद्घाटन: क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमार द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया था. इसके साथ ही सोमेश्वर में प्रतियोगिता का पहला मैच खेला गया. आज उद्घाटन मैच जय गोलू क्रिकेट क्लब लोद और त्रिशूल क्रिकेट क्लब सोमेश्वर के बीच खेला गया.
जय गोलू क्लब ने जीता उद्घाटन मैच: पहले खेलते हुए त्रिशूल क्रिकेट क्लब ने निर्धारित 20 ओवरों में 125 रन बनाए. मनोज ने त्रिशूल क्रिकेट क्लब के लिए सबसे ज्यादा 25 रन बनाए. जय गोलू क्रिकेट क्लब के गणेश ने 3 विकेट चटकाए. 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जय गोलू क्रिकेट क्लब कभी भी मैच में पीछे नहीं दिखी. टीम ने 19वें ओवर में ही 126 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन कर 3 विकेट चटकाने वाले गणेश ने बल्लेबाजी में भी हाथ दिखाए. उन्होंने 16 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और अपने हरफनमौला खेल से टीम को जीत दिला दी. गणेश को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. जय गोलू क्रिकेट क्लब ने 126 रनों का लक्ष्य 19 ओवर में प्राप्त कर लिया.
जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमार ने कहा कि हर बच्चे और युवा को खेल खेलना चाहिए. खेल एक-दूसरे से जोड़ते हैं. उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है. खेल उन्हें नशे से दूर रखने का अच्छा माध्यम हैं. इसलिए सभी अभिभावकों को भी अपने बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए.
