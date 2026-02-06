ETV Bharat / state

सोमेश्वर में बीर सिंह बोरा मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू, पहले मैच में जय गोलू क्लब ने त्रिशूल क्लब को हराया

सोमेश्वर में क्रिकेट प्रतियोगिता ( Photo- ETV Bharat )

अल्मोड़ा: जिले के सोमेश्वर में आज शुक्रवार से क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई. सवेरा कल्याण समिति द्वारा मां उत्तराखंड स्टेडियम में इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमार ने किया. बीर सिंह बोरा मेमोरियल क्रिकेट कप 2026 प्रतियोगिता शुरू: बीर सिंह बोरा मेमोरियल सोमेश्वर क्रिकेट कप 2026 के उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोगों और दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. ये इस इलाके का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है और खेल प्रेमियों में इसको लेकर बहुत आकर्षण रहता है. जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमार ने किया उद्घाटन: क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमार द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया था. इसके साथ ही सोमेश्वर में प्रतियोगिता का पहला मैच खेला गया. आज उद्घाटन मैच जय गोलू क्रिकेट क्लब लोद और त्रिशूल क्रिकेट क्लब सोमेश्वर के बीच खेला गया.