ETV Bharat / state

सोनीपत में बीयर फैक्ट्री का जहरीला पानी बना हरियाली का दुश्मन, हजारों पेड़ सूखे, प्रदूषण विभाग ने ठोका 39 लाख का जुर्माना

सोनीपत में बीयर फैक्ट्री के केमिकल पानी से हजारों पेड़ सूख गए. जानकारी के बाद प्रदूषण विभाग ने 39 लाख जुर्माना लगाकर फैक्ट्री सील की.

Sonipat Beer Factory
सोनीपत में हजारों पेड़ सूखे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 23, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: जिले के मुरथल इलाके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का बड़ा मामला सामने आया है. यहां संचालित एक बीयर फैक्ट्री से निकले केमिकल युक्त पानी ने वन विभाग की सुरक्षित ग्रीन बेल्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है. जहरीले पानी की वजह से हजारों पेड़ सूख चुके हैं और पूरा क्षेत्र बंजर दिखाई देने लगा है. जिन हिस्सों में केमिकल युक्त पानी पहुंचा, वहां पेड़ ठूंठ बन गए, जबकि बाकी इलाकों में अब भी हरियाली बनी हुई है. इससे साफ माना जा रहा है कि पेड़ों की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रदूषण के कारण हुई है.

ग्रामीणों में बीमारी और भूजल प्रदूषण का डर: स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर चिंता जताई है. ग्रामीण विक्की ने कहा कि, "फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त गंदा पानी लगातार सरकारी जमीन और आसपास के क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है. इससे मवेशी बीमार पड़ रहे हैं और भूजल भी दूषित हो चुका है. गांव के लोगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का डर बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है."

Sonipat Beer Factory
बीयर फैक्ट्री का जहरीला पानी बना हरियाली का दुश्मन (ETV Bharat)

प्रदूषण विभाग ने फैक्ट्री को ठहराया जिम्मेदार: मामला सामने आने के बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने जांच की. इस बारे में विभाग के अधिकारी अजय मलिक ने कहा कि, "NS-4 नाम की बीयर फैक्ट्री की दीवार के नीचे से केमिकल युक्त पानी लीक होकर फॉरेस्ट की जमीन तक पहुंच रहा था. इसी कारण ग्रीन बेल्ट में लगे पेड़-पौधे खराब हुए हैं." विभाग ने इसे गंभीर पर्यावरणीय लापरवाही मानते हुए फैक्ट्री को जिम्मेदार ठहराया है.

प्रदूषण विभाग ने ठोका 39 लाख का जुर्माना (ETV Bharat)

39 लाख का जुर्माना, फैक्ट्री सील: मामले में प्रदूषण विभाग ने कार्रवाई करते हुए NS-4 बीयर फैक्ट्री पर 39 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. साथ ही फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है.

Sonipat Beer Factory
सोनीपत में बीयर फैक्ट्री का जहरीला पानी बना हरियाली का दुश्मन (ETV Bharat)

वहीं, इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि फैक्ट्रियों के केमिकल वेस्ट की नियमित मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ऐसे मामले बढ़ रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं और प्रभावित क्षेत्र में दोबारा पौधारोपण कराया जाए.

ये भी पढ़ें:बहादुरगढ़ में फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 5 श्रमिक झुलसे, धमाके से दो मंजिला इमारत गिरी

TAGGED:

CHEMICAL WATER LEAK HARYANA
GREEN BELT DAMAGE SONIPAT
POLLUTION DEPARTMENT ACTION SONIPAT
MURTHAL FACTORY POLLUTION
SONIPAT BEER FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.