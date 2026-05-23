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सोनीपत में बीयर फैक्ट्री का जहरीला पानी बना हरियाली का दुश्मन, हजारों पेड़ सूखे, प्रदूषण विभाग ने ठोका 39 लाख का जुर्माना

सोनीपत में हजारों पेड़ सूखे ( ETV Bharat )