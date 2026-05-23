सोनीपत में बीयर फैक्ट्री का जहरीला पानी बना हरियाली का दुश्मन, हजारों पेड़ सूखे, प्रदूषण विभाग ने ठोका 39 लाख का जुर्माना
सोनीपत में बीयर फैक्ट्री के केमिकल पानी से हजारों पेड़ सूख गए. जानकारी के बाद प्रदूषण विभाग ने 39 लाख जुर्माना लगाकर फैक्ट्री सील की.
Published : May 23, 2026 at 12:20 PM IST
सोनीपत: जिले के मुरथल इलाके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का बड़ा मामला सामने आया है. यहां संचालित एक बीयर फैक्ट्री से निकले केमिकल युक्त पानी ने वन विभाग की सुरक्षित ग्रीन बेल्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है. जहरीले पानी की वजह से हजारों पेड़ सूख चुके हैं और पूरा क्षेत्र बंजर दिखाई देने लगा है. जिन हिस्सों में केमिकल युक्त पानी पहुंचा, वहां पेड़ ठूंठ बन गए, जबकि बाकी इलाकों में अब भी हरियाली बनी हुई है. इससे साफ माना जा रहा है कि पेड़ों की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रदूषण के कारण हुई है.
ग्रामीणों में बीमारी और भूजल प्रदूषण का डर: स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर चिंता जताई है. ग्रामीण विक्की ने कहा कि, "फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त गंदा पानी लगातार सरकारी जमीन और आसपास के क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है. इससे मवेशी बीमार पड़ रहे हैं और भूजल भी दूषित हो चुका है. गांव के लोगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का डर बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है."
प्रदूषण विभाग ने फैक्ट्री को ठहराया जिम्मेदार: मामला सामने आने के बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने जांच की. इस बारे में विभाग के अधिकारी अजय मलिक ने कहा कि, "NS-4 नाम की बीयर फैक्ट्री की दीवार के नीचे से केमिकल युक्त पानी लीक होकर फॉरेस्ट की जमीन तक पहुंच रहा था. इसी कारण ग्रीन बेल्ट में लगे पेड़-पौधे खराब हुए हैं." विभाग ने इसे गंभीर पर्यावरणीय लापरवाही मानते हुए फैक्ट्री को जिम्मेदार ठहराया है.
39 लाख का जुर्माना, फैक्ट्री सील: मामले में प्रदूषण विभाग ने कार्रवाई करते हुए NS-4 बीयर फैक्ट्री पर 39 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. साथ ही फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है.
वहीं, इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि फैक्ट्रियों के केमिकल वेस्ट की नियमित मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ऐसे मामले बढ़ रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं और प्रभावित क्षेत्र में दोबारा पौधारोपण कराया जाए.
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