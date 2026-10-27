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देवघर में किसानों के लिए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण, खेती के नए विकल्प से अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने का प्रयास

देवघर में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: झारखंड में किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में देवघर के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आय के नए विकल्पों से जोड़ने की पहल की जा रही है. इसके तहत किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे कम संसाधन में अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकें.

देवघर कृषि विभाग की ओर से किसानों को तीन दिवसीय मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मधुमक्खी पालन की तकनीक, शहद उत्पादन और इससे जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं. प्रशिक्षण दे रहे कर्मियों के अनुसार, वर्तमान समय में शहद की मांग काफी अधिक है. इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों से शहद का उत्पादन किया जा सकता है. ऐसे में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आमदनी का एक बेहतर विकल्प बन सकता है.