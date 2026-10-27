देवघर में किसानों के लिए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण, खेती के नए विकल्प से अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने का प्रयास
देवघर में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर किसान खेती के नए विकल्प तलाश रहे हैं. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 27, 2026 at 5:27 PM IST
देवघर: झारखंड में किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में देवघर के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आय के नए विकल्पों से जोड़ने की पहल की जा रही है. इसके तहत किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे कम संसाधन में अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकें.
देवघर कृषि विभाग की ओर से किसानों को तीन दिवसीय मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मधुमक्खी पालन की तकनीक, शहद उत्पादन और इससे जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं. प्रशिक्षण दे रहे कर्मियों के अनुसार, वर्तमान समय में शहद की मांग काफी अधिक है. इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों से शहद का उत्पादन किया जा सकता है. ऐसे में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आमदनी का एक बेहतर विकल्प बन सकता है.
किसानों ने दिखाई मधुमक्खी पालन में रुचि
वहीं, प्रशिक्षण लेने पहुंचे किसानों का कहना है कि शुरुआती जानकारी के आधार पर मधुमक्खी पालन उन्हें गाय पालन, बकरी पालन और मछली पालन जैसे पारंपरिक कृषि कार्यों की तुलना में आसान लग रहा है. किसानों का मानना है कि यदि उन्हें सही तकनीक और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो वे इस क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं तलाश सकते हैं.
सुरक्षा किट से किसानों को मिलेगी मदद
सोनारायठाढ़ी से प्रशिक्षण लेने पहुंचे एक किसान ने बताया कि मधुमक्खी पालन के दौरान सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है. इसके लिए सरकार की ओर से आवश्यक सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जा रही है. इससे किसानों को सुरक्षा संबंधी उपकरणों पर अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि अब किसानों को मधुमक्खी पालन की तकनीक समझकर मेहनत करने और इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है.
प्रशिक्षण ले रहे किसानों का यह भी कहना है कि देवघर के लिए मधुमक्खी पालन अभी एक नया विकल्प है. इसमें कई तकनीकी पहलुओं को समझना जरूरी है. ऐसे में प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को इस व्यवसाय की बारीकियों से परिचित कराया जा रहा है, ताकि वे आगे चलकर इसे व्यवस्थित तरीके से अपना सकें.
मधुमक्खी पालन से बढ़ेंगी संभावनाएं
मारगोमुंडा से आए एक किसान ने बताया कि देवघर के कई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है. इस कारण किसान मुख्य रूप से मोटे अनाज की खेती तक सीमित रह जाते हैं. वहीं, पशुपालन के क्षेत्र में भी कई किसानों के पास पर्याप्त जानकारी और संसाधनों का अभाव है. ऐसे में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आय का एक नया विकल्प बन सकता है. यदि इस दिशा में उचित प्रशिक्षण और सरकारी सहयोग मिलता है, तो किसान इसे अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने का प्रयास करेंगे.
नवंबर-दिसंबर मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल
जिला उद्यान पदाधिकारी हंसराज कुमार ने बताया कि नवंबर और दिसंबर का महीना मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल माना जाता है. इस दौरान खेतों में फूलों की उपलब्धता बढ़ने से मधुमक्खियों को पर्याप्त पराग और रस मिल सकता है, जिससे शहद उत्पादन की संभावनाएं बेहतर होती हैं. उन्होंने बताया कि जिले में बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की जा रही है.
फिलहाल सभी प्रखंडों के उद्यान मित्रों को बुलाकर उन्हें मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रशिक्षण और आवश्यक जानकारी दी जा रही है. इसके बाद चयनित किसानों को इस गतिविधि से जोड़ने की योजना है, ताकि वे व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें और मधुमक्खी पालन के प्रति उनका विश्वास बढ़े.
जिला उद्यान पदाधिकारी के अनुसार, मधुमक्खी पालन से किसानों की आमदनी में वृद्धि होने के साथ उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है. इससे किसानों को पारंपरिक खेती पर निर्भरता कम करने और आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने का अवसर मिलेगा. अब देखना होगा कि प्रशिक्षण के बाद देवघर के कितने किसान मधुमक्खी पालन से जुड़ते हैं और यह पहल उनकी आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव ला पाती है.
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