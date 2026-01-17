ETV Bharat / state

मधुमक्खियां लगीं काम पर, युवाओं व किसानों को डबल फायदा, जानें कैसे

अलवर जिले में 450 से ज्यादा किसान और युवा मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं.

Beehives kept in a field in Alwar
अलवर में एक खेत में रखी मधुमक्खियों के बॉक्स (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 12:00 PM IST

अलवर: स्टार्टअप के दौर में अब मधुमक्खी पालन भी युवाओं व किसानों को दोहरा लाभ पहुंचा रहा है. मधुमक्खी पालन जहां युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दे रहा है तो किसानों का सरसों उत्पादन बढ़ा रहा है. यही कारण है कि जिले में 450 से ज्यादा किसान और युवा मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं. मधुमक्खी पालन के प्रति बढ़ते क्रेज के चलते शहद उत्पादन में अलवर जिला अग्रणी है.

उद्यान विभाग के सहायक निदेशक केएल मीणा ने बताया कि विभाग में बड़ी संख्या में युवा एवं महिलाएं मधुमक्खी पालन की जानकारी लेने आते हैं. राज्य सरकार की हर साल बीकीपिंग मधुमक्खी पालन के लिए नए लक्ष्य तय किए जाते हैं. जिले में मधुमक्खी पालक लगातार बढ़ रहे हैं. नए अलवर जिले में अभी 450 से ज्यादा मधुमक्खी पालक हैं. पुराने अलवर जिले में यह संख्या 2 हजार से ज्यादा हैं. इस साल जिले में 28 मधुमक्खी पालक तैयार करने का लक्ष्य है. इनको 40 प्रतिशत राशि अनुदान दिया जाता है.

उद्यान विभाग के सहायक निदेशक केएल मीणा बोले... (ETV Bharat Alwar)

सरसों उत्पादकों को फायदा: सहायक निदेशक केएल मीणा ने बताया कि मधुमक्खी पालन सरसों उत्पादक किसानों को फायदा देता है. जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है, वहां सरसों की फसल का उत्पादन बढ़ता है. मधुमक्खी सरसों के परागकणों का फैलाव तेज करती है. इससे सरसों उत्पादन बढ़ता है. अब किसान खुद अपनी सरसों फसल पर मधुमक्खी पालन के लिए बुलाते हैं. सरसों उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय बढ़ती है.

BEEKEEPING WITH MUSTARD CULTIVATION
अलवर में सरसों की फसल (ETV Bharat Alwar)

जिले में कई जगह मधुमक्खी पालन: मीणा ने बताया कि जिले में प्रमुख रूप से कठूमर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, जींदोली, उमरैण, राजगढ़, मालाखेड़ा सहित अनेक क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन किया जाता है. अक्टूबर से फरवरी तक मधुमक्खी पालन करते हैं. ठंडे प्रदेशों से भी मधुमक्खी पालक अलवर पहुंचते हैं. फरवरी के बाद जिले के मधुमक्खी पालक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब सहित अन्य राज्यों में मधुमक्खी पालन को जाते हैं.

एक बॉक्स से 35 किलो शहद: श्याम सुंदर यादव कई साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अच्छे फूलों वाली जगह पर मधुमक्खी पालक अपने बक्सों को रखें तो एक बक्से से करीब 35 किलो शहद उत्पादन होता हैं. अगर किसान को अच्छी कीमत मिलती है, तो उसके अच्छा मुनाफा भी मिलता है.

सालाना 2 हजार मीट्रिक टन शहद: पुराने अलवर जिले से हर साल करीब 2 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा शहद का उत्पादन होता है. मीणा के अनुसार अलवर के शहद की मांग विदेशों तक रहती है. इसे अलग-अलग उपयोग में लिया जाता है.

