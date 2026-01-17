ETV Bharat / state

मधुमक्खियां लगीं काम पर, युवाओं व किसानों को डबल फायदा, जानें कैसे

अलवर: स्टार्टअप के दौर में अब मधुमक्खी पालन भी युवाओं व किसानों को दोहरा लाभ पहुंचा रहा है. मधुमक्खी पालन जहां युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दे रहा है तो किसानों का सरसों उत्पादन बढ़ा रहा है. यही कारण है कि जिले में 450 से ज्यादा किसान और युवा मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं. मधुमक्खी पालन के प्रति बढ़ते क्रेज के चलते शहद उत्पादन में अलवर जिला अग्रणी है.

उद्यान विभाग के सहायक निदेशक केएल मीणा ने बताया कि विभाग में बड़ी संख्या में युवा एवं महिलाएं मधुमक्खी पालन की जानकारी लेने आते हैं. राज्य सरकार की हर साल बीकीपिंग मधुमक्खी पालन के लिए नए लक्ष्य तय किए जाते हैं. जिले में मधुमक्खी पालक लगातार बढ़ रहे हैं. नए अलवर जिले में अभी 450 से ज्यादा मधुमक्खी पालक हैं. पुराने अलवर जिले में यह संख्या 2 हजार से ज्यादा हैं. इस साल जिले में 28 मधुमक्खी पालक तैयार करने का लक्ष्य है. इनको 40 प्रतिशत राशि अनुदान दिया जाता है.

उद्यान विभाग के सहायक निदेशक केएल मीणा बोले... (ETV Bharat Alwar)

सरसों उत्पादकों को फायदा: सहायक निदेशक केएल मीणा ने बताया कि मधुमक्खी पालन सरसों उत्पादक किसानों को फायदा देता है. जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है, वहां सरसों की फसल का उत्पादन बढ़ता है. मधुमक्खी सरसों के परागकणों का फैलाव तेज करती है. इससे सरसों उत्पादन बढ़ता है. अब किसान खुद अपनी सरसों फसल पर मधुमक्खी पालन के लिए बुलाते हैं. सरसों उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय बढ़ती है.