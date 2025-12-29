ETV Bharat / state

बेरोजगार युवाओं के लिए फायदे का सौदा है मधुमक्खी पालन, बागवानी विभाग देता है इतनी सारी सुविधाएं

नूंह: हरियाणा में मधुमक्खी पालन बेरोजगार युवाओं के लिए लाभदायक विकल्प हो सकता है. मधुमक्खी पालन से किसानों को काफी लाभ हो रहा है. इतना ही नहीं जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, वह भी जिला बागवानी विभाग की मधुमक्खी पालन योजना का लाभ उठा सकते हैं. यह जानकारी जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने दी है.

सरकार दे रही इतनी सारी सुविधाएं: डॉ. अब्दुल रजाक ने बताया कि "प्रशिक्षण के लिए प्रदेश भर में 13 सेंटर खोले गए हैं. जिनमें के वी के मंडकोला, केवीके भूपानी समेत कई संस्थान हैं. इसके अलावा, पांच दिवसीय इस प्रशिक्षण को करने वाले युवाओं के लिए रहने, खाने से लेकर आने-जाने तक की पूरी व्यवस्था निशुल्क होती है. बैंक लोन में भी प्रशिक्षण के बाद मदद मिल जाती है. एक युवा को 50 लकड़ी के बॉक्स दिए जाते हैं, जिसमें 85 फीसदी अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है. किसान को महज 21 हजार 600 रुपये देने होते हैं".

बस इतना सा करना है काम: उन्होंने बताया कि "फेमिली आईडी, आधार कार्ड, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लेकर रामनगर में जाते ही किसानों को लकड़ी के डब्बे मिल जाते हैं. एक डब्बे में 8-10 फ्रेम होते हैं. इस पर भी तकरीबन 85000 की सहायता राशि बागवनी विभाग द्वारा दी जाती है. 1 साल में डिब्बे में तकरीबन 50 किलो शहद तैयार हो जाता है और अगर प्रति डब्बे के हिसाब से 50 डिब्बों के शहद का आकलन किया जाए तो करीब 2500 किलो शहद तैयार हो जाता है".

बागवानी विभाग देता है पूरा साथ: डॉ. अब्दुल रजाक ने बताया कि "भावांतर भरपाई योजना में भी हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन को शामिल किया है. जिसमें मशीन, डब्बे, ब्लाउज, टोपी आदित खरीदने के लिए भी बागवानी विभाग मदद करता है. इस समय जिले में पांच किसानों के पास करीब 800 बॉक्स मधुमक्खी पालन के हैं. जिनमें प्रति वर्ष 2500 किलो शहद तैयार किया जाता है. शहद अच्छी गुणवता का है, तो 110 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा बिकता है. अगर खरीदार नहीं मिलते तो उसे ड्रम या बाल्टी में पैक कर रामनगर ले जाने पर 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वहां भुगतान किया जाता है".

मधुमक्खी पालन से जुड़ेंगे 3 नए किसान: डॉ. अब्दुल रजाक ने बताया कि "तीन नए किसानों के केस बनाकर हरियाणा सरकार को भेजे गए हैं. 6 किसानों के केस पाइपलाइन में है". डॉक्टर दीन महोम्मद ने बताया कि "बेरोजगार युवाओं को करीब 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष मधुमक्खी पालन से आसानी से कमाने का अवसर मिल जाता है".