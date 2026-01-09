ETV Bharat / state

मधुमक्खी पालकों को मिलेगा भावांतर भरपाई योजना का लाभ, जानें पंजीकरण-सत्यापन की प्रक्रिया

Bhavantar Bharpai Yojana ( Etv Bharat )

पंचकूला: हरियाणा सरकार प्रदेश के मधुमक्खी पालकों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 120 रुपये प्रति किलोग्राम का लाभ देने के वादे को जल्द पूरा कर सकती है. उद्यान विभाग ने इसके लिए पंजीकरण व सत्यापन के चरण को शुरू कर दिया है. विभाग द्वारा भावांतर भरपाई योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दोनों पोर्टल पर पंजीकरण करवाने को अनिवार्य बताया गया है. इसके अलावा अन्य नियम-शर्तें भी बताई गई हैं. यहां जानिए कैसे पा सकते हैं योजना का लाभ. विभाग की वेबसाइट से लें जानकारी: उद्यान विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर भावांतर भरपाई योजना संबंधी जानकारी दी गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को मधु क्रांति पोर्टल madhukranti.in एवं भावांतर भरपाई योजना पोर्टल (शहद) hortharyana.gov.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा मधुमक्खी पालकों का सत्यापन हरियाणा प्रदेश की सीमा के अंदर अनिवार्य किया गया है. सत्यापन अवधि एक जनवरी से 30 जून 2026 तक तय की गई है. इसके अलावा प्रत्येक बक्से पर परिवार पहचान पत्र के अंतिम चार अंक व बक्सा नंबर गोदना अनिवार्य बताया गया है. जबकि सत्यापन जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. यहां से लें अधिक जानकारी: इस योजना का लाभ लेने और अन्य जानकारी के लिए आवेदक उप निदेशक, उद्यान आईबीडीसी, रामनगर, फोन नंबर 70820-09127 या जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन करने और टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 पर कॉल भी की जा सकती है.