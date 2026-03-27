पारसोली में एक बार फिर मधुमक्खियों का हमला, परिजनों ने पीपीई कीट पहन किया अंतिम संस्कार
अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्ख्यिों ने परिजनों और ग्रामीणों पर हमला कर दिया.
Published : March 27, 2026 at 6:53 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के बेगूं उपखंड क्षेत्र में आने वाले पारसोली गांव में शुक्रवार को भी अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया. इससे लोग शव छोड़ मौके से सुरक्षित स्थानों पर भागे. इस हमले में 20 से 25 लोगों के डंक लगने की जानकारी सामने आई है. कुछ घायलों को उपचार के लिए पारसोली चिकित्सालय ले जाया गया. कुछ लोगों ने पानी में कूद कर खुद को बचाया. बाद में परिवार के सदस्य पीपीई कीट पहन कर पहुंचे और अंतिम संस्कार की रस्में निभाई. इससे पहले गत दिनों एक अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हो गए थे.
प्राथमिक उपचार के बाद दी छुट्टी: पारसोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ राहुल धाकड़ ने बताया कि कुछ लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मारे थे. इस पर घायलों को पारसोली चिकित्सालय लाकर प्राथमिक उपचार किया गया और सभी को छुट्टी दे दी गई. घायलों के अनुसार मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए गए थे. तभी मधुमक्खियों का हमला हो गया था. गत 17 मार्च को भी जमनालाल शर्मा की भी निकट गांव में हवन के दौरान मधुमक्खियों के हमले में मौत हो गई थी. इनका 18 मार्च को पारसोली मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया था. इसमें 4 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 5 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. यहां जिला चिकित्सालय में भवानीशंकर शर्मा की मौत हो गई थी.
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दो दर्जन लोगोंं को लगा डंक: बेगूं उपखंड क्षेत्र के पारसोली निवासी देऊबाई गुर्जर का शुक्रवार को निधन हो गया था. जब परिजन एवं ग्रामीण अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान चिता तैयार करने के लिए लकड़ियां जमा रहे थे. तभी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. मधुमक्खियों के हमले से करीब दो दर्जन लोगों के डंक लगने की जानकारी सामने आई है. घटना के तुरंत बाद घायलों को पारसोली चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार किया गया. परिजन भी मौके से जान बचाने के लिए भागे. इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को मिली. इस पर अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए परिजनों से बात की. चिकित्सा विभाग से चार पीपीई कीट मंगवाए गए. चार परिजनों को पीपीई कीट पहना कर मोक्षधाम भेजा. यहां परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया.