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कोरिया के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 20 बच्चे घायल

मधुमक्खी के हमले में घायल स्कूली बच्चे ( ETV BHARAT )

कोरिया: चरचा कॉलरी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया. इस घटना में करीब 50 से 60 छात्र-छात्राएं मधुमक्खियों के निशाने पर आ गए. जिससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. अचानक हुए हमले के बाद बच्चों में चीख-पुकार मच गई. अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित अभिभावक भी आनन-फानन में स्कूल पहुंचे और घायल बच्चों को अस्पताल लेकर गए.

चरचा कॉलरी के आत्मानंद स्कूल की घटना जानकारी के अनुसार, स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्थित पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता मौजूद है. इसी छत्ते से अचानक मधुमक्खियों का झुंड निकला और स्कूल परिसर में मौजूद बच्चों पर हमला कर दिया. देखते ही देखते कई बच्चे मधुमक्खियों के डंक का शिकार हो गए. घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया. अभिभावक अपने बच्चों को बचाने और उनका हाल जानने के लिए स्कूल पहुंचे. घायल बच्चों को जिला अस्पताल बैकुंठपुर सहित अलग-अलग अस्पतालों में उपचार के लिए ले जाया गया है.