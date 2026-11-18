कोरिया के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 20 बच्चे घायल
कोरिया के चरचा इलाके में स्कूली बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. कई बच्चे घायल हुए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 9:26 PM IST
कोरिया: चरचा कॉलरी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया. इस घटना में करीब 50 से 60 छात्र-छात्राएं मधुमक्खियों के निशाने पर आ गए. जिससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. अचानक हुए हमले के बाद बच्चों में चीख-पुकार मच गई. अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित अभिभावक भी आनन-फानन में स्कूल पहुंचे और घायल बच्चों को अस्पताल लेकर गए.
चरचा कॉलरी के आत्मानंद स्कूल की घटना
जानकारी के अनुसार, स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्थित पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता मौजूद है. इसी छत्ते से अचानक मधुमक्खियों का झुंड निकला और स्कूल परिसर में मौजूद बच्चों पर हमला कर दिया. देखते ही देखते कई बच्चे मधुमक्खियों के डंक का शिकार हो गए. घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया. अभिभावक अपने बच्चों को बचाने और उनका हाल जानने के लिए स्कूल पहुंचे. घायल बच्चों को जिला अस्पताल बैकुंठपुर सहित अलग-अलग अस्पतालों में उपचार के लिए ले जाया गया है.
मधुमक्खियों के हमले में करीब 15 से 20 बच्चे घायल हुए हैं. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी का इलाज किया जा रहा है. फिलहाल किसी भी बच्चे की गंभीर स्थिति की जानकारी सामने नहीं आई है- आयुष जायसवाल, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल बैकुंठपुर
पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं, फिर क्यों नहीं हटाया गया छत्ता
इस घटना ने स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के मुख्य गेट के सामने पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लंबे समय से मौजूद था. इससे पहले भी मधुमक्खियों के हमले में बच्चे घायल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो छत्ते को हटाने की ठोस पहल की गई. इसके अलावा न ही बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था बनाई गई. अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद स्कूल का कोई जिम्मेदार कर्मचारी घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए आगे नहीं आया.