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न संभलने का मौका न भागने की जगह, बेटी और नातिन को जान पर खेलकर बचाया, लेकिन नहीं बचा सका अपनी जान

बेटी के शोर मचाने पर जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो वहां का नजारा होश उड़ा देने वाला था. हेमंत कुमार पाल की रिपोर्ट.

Khairgarh Chhuikhadan Gandai
न संभलने का मौका न भागने की जगह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
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खैरागढ़: माखन वर्मा का घर ग्राम भानपुरी, जिला राजनांदगांव में है. माखन वर्मा की बेटी बोधंतिन वर्मा की शादी खैरागढ़ के ठेलकाडीह थाना इलाके के ग्राम घोंघेडबरी में हुई है. बेटी के पति की मौत के बाद माखन वर्मा अक्सर राजनांदगांव से आकर बेटी के खेतों में फसल लगाने और दवाओं के छिड़काव का काम करते थे.

न संभलने का मौका मिला न भागने की जगह

रविवार को भी माखन वर्मा बेटी के घर पहुंचे और खेत पर दवा का छिड़काव करने के लिए गए. दवा का छिड़काव करने के बाद माखन वर्मा अपनी बेटी और नातिन के साथ घर लौट रहे थे. रास्ते में मधुमक्खियों के छत्ते में हलचल हुई और उनके झुंड ने तीनों पर हमला कर दिया. पिता माखन वर्मा ने बेटी और नातिन को वहां से भाग जाने को कहा और वो खुद पीछे-पीछे दौड़कर घर की ओर भागे. लेकिन मधुमक्खियों के झुंड ने माखन वर्मा को घेर लिया.

न संभलने का मौका न भागने की जगह (ETV Bharat)

माखन वर्मा अपनी बेटी के घर आकर खेती-बाड़ी में मदद किया करता था. घटना वाले दिन वो खेत में दवा का छिड़काव कर घर लौट रहा था. रास्ते में मधुमक्खियों ने उनपर हमला कर दिया. पिता ने बेटी और नातिन को मौके से भगा दिया लेकिन वो खुद मौके पर फंस गया: रूपेश कुमार डाण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, खैरागढ़

बेटी और नातिन को बचाने में गई पिता की जान

बेटी और नातिन किसी तरह से मधुमक्खियों के हमले से बचकर गांव तक पहुंचीं. गांव पहुंचकर वो काफी देर तक पिता के आने की राह देखती रही. जब उसे किसी अनहोनी का शक हुआ, तब उसने गांव वालों को बुलाकर घटना की जानकारी दी. गांव के लोग तत्काल माखन वर्मा को खोजते हुए मौके पर पहुंचे, जहां पर धान के खेत में उनका शव पड़ा मिला.

ठेलकाडीह पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की

सूचना मिलने पर ठेलकाडीह पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए खैरागढ़ सिविल अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि माखन की मौत मधुमक्खियों के डंक से हुई, हमले से बचने के दौरान पानी में डूबने से हुई या कोई अन्य वजह रही. मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी. पिछले एक साल में कुल 7 बार मधुमक्खियों के हमले सामने आ चुके हैं.

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